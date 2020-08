A procura de emprego? Funtrab intermedia mais de 1 mil oportunidades

Analista de marketing, babá, eletricista, cozinheiro, gerente de loja, motorista, mecânico, pizzaiolo, técnico de enfermagem, técnico de suporte de tecnologia da informação, tratorista florestal, campeiro, ajudante de obras, arte finalista e enfermeiro auditor estão entre as 1.017 oportunidades de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) na Capital e em 25 municípios do interior nesta segunda-feira (17).

Em Campo Grande são 286 oportunidades disponíveis. Nas unidades da Casa do Trabalhador há vagas nas seguintes cidades: Dourados (203), Maracaju (107), Itaquiraí (89), São Gabriel do Oeste (56), Três Lagoas (50), Sidrolândia (29), Nova Andradina (27), Aquidauana (21), Guia Lopes da Laguna (21), Ponta Porã (20), Cassilândia (19), Naviraí (18), Corumbá (11), Bataguassu (10), Batayporã (9), Ivinhema (9), Miranda (7), Rio Verde de Mato Grosso (6), Jardim (4), Rio Brilhante (4), Paranaíba (3), Ribas do Rio Pardo (3), Caarapó (2), Coxim (2), e Nova Alvorada do Sul (1).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer a Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego. No interior do estado os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, confira endereços e telefones aqui .

A lista detalhada de cargos por cidades sul-mato-grossenses pode ser conferida aqui .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação