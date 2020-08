Associação Comercial e Industrial de Campo Grande distribuiu mais de 5 mil máscaras na Capital

Além das máscaras foram distribuídos materiais informativos sobre a prevenção à Covid-19 - ( Foto: Divulgação/ ACICG)

No final da tarde de ontem (28), A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realizou na Capital a distribuição de 5 mil máscaras para a população na Avenida Julio de Castilho.

Além das máscaras foram distribuídos materiais informativos sobre a prevenção à Covid-19. A iniciativa é mais uma ação da campanha “Por você, por todos”, lançada pela entidade com o objetivo de intensificar a conscientização da sociedade sobre a importância de seguir as medidas de higiene e biossegurança para o enfrentamento da pandemia.

No início deste mês a ACICG realizou ação semelhante no Centro da Cidade.

A entrega de máscaras à população reforça as ações de prevenção realizadas pela associação desde o início da pandemia e os materiais educativos fortalecem a propagação das seguintes recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde: lave as mãos frequentemente; use máscara e evite tocar os olhos, nariz e boca; evite contato e pratique o distanciamento de pelo menos 1,5 metro; fique em casa se estiver doente; cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar; use álcool 70%, limpe e desinfete objetos constantemente; pratique o distanciamento social e só saia se for realmente necessário.

A campanha

Lançada no mês julho, a campanha “Por você, por todos” contempla outras iniciativas, como a confecção de material educativo com as medidas de higiene e biossegurança, distribuição de cartazes nos comércios do centro, distribuição de outras 1,5 mil máscaras a clientes da ACICG em atendimento do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

“São diversas ações realizadas pela Associação Comercial para que o comércio de Campo Grande continue operando e oferecendo segurança aos consumidores, por exemplo, a disponibilização, aos associados, um material educativo que pode ser personalizado com marca do seu negócio para que possa ser impresso ou replicado em suas redes sociais, somando esforços nessa corrente de conscientização e mostrando que seu estabelecimento está cumprindo com os protocolos de segurança à saúde. Intensificamos a propagação dessas instruções de prevenção pelas redes sociais da ACICG e, também, nas ruas, por meio de outdoors’, explica Renato Paniago, presidente associação.