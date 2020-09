5 países consideram entrar no acordo de paz com Israel, diz chefe de gabinete da Casa Branca

Acordo de paz assinado nesta semana entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein e intermediado pelos Estados Unidos - (Foto: Joshua Roberts/Reuters/Direitos reservados)

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse que outros cinco países estão considerando entrar no acordo de paz assinado nesta semana entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein e intermediado pelos Estados Unidos. As declarações de Meadows foram concedidas a repórteres na noite de ontem.

Meadows se recusou a identificar quais países iriam aderir ao acordo, que visa isolar o Irã dos países do Golfo e de Israel. Segundo ele, três dos países interessados em aderir ao acordo estão na região e dois estão fora da região.

Os chamados acordos de Abraham normalizam as relações entre as nações e isolam ainda mais o Irã. O acordo também deixa de fora os palestinos, que não se envolveram com o governo Trump e seus esforços de paz, desde que Washington reconheceu Jerusalém como a capital de Israel.