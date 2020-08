Farmácias de Itaquiraí aderem à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica

A adesão de farmácias e drogarias a uma campanha de âmbito nacional é consequência do trabalho conjunto de profissionais que desejam ajudar as vítimas a quebrar o ciclo da violência. - (Foto: Arquivo)

O município de Ivinhema,distante 282 quilômetros de Campo Grande, entrou para a lista de municípios sul-mato-grossenses que aderiram 100% à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e estão divulgando a campanha para ajudar mulheres vítimas desse tipo de violência.

Isso significa que 100% das farmácias privadas e municipais abraçaram a causa. A partir de agora, receberão orientações e material para ajudar as vítimas a quebrar o ciclo de violência. Infelizmente, em razão do isolamento social, muitas mulheres estão sendo obrigadas a conviver por mais tempo em seus lares com os agressores.

A campanha é muito simples: basta que a vítima se dirija até uma farmácia e mostre ao atendente um X vermelho na palma da mão. Discretamente, o profissional ligará para o 190 e acionará o policiamento militar.

Por ser uma proposta simples, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica está registrando grande adesão dos municípios sul-mato-grossenses, principalmente das cidades onde a rede municipal de apoio tem feito este contato pessoal com as farmácias.

Em Ivinhema, o prefeito Éder Uilson, conhecido como Tuta, aderiu à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, apoiado pela coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Dina Machado, em parceria com a secretaria Municipal de Assistência Social.

Saiba mais

A campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com os tribunais de justiça, associações, além de outros órgãos públicos e privados do país.

A campanha foi lançada em todo o país no dia 10 de junho e cresce a cada dia. A juíza Helena Alice Machado Coelho, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, vem trabalhando para ampliar o número de farmácias e drogarias engajadas nesse esforço concentrado em todo o Brasil para fornecer apoio e ajuda às vítimas de violência. Helena tem recebido apoio dos juízes do interior e as adesões estão aumentando.

Nessa primeira fase, lembra a juíza Helena Alice, a campanha está sendo realizada apenas dentro das farmácias, existindo a possibilidade futuramente de se estender a iniciativa para os entregadores de medicamentos, contudo, a juíza reforça que, neste momento, a vítima deve se dirigir até a farmácia e mostrar o X vermelho para obter ajuda.