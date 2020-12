O que faremos pelo Brasil de 2021?

Diogo Cavazotti, mestrando em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário - (Foto: Divulgação)

Quando você escuta que o líder de um país é negacionista em relação à pandemia, qual é o nome que vem em mente? Ou que um presidente faz piadas e tenta diminuir o direito da comunidade LGBTQI+, não segue recomendações da ONU ou que o filho dele está envolvido em escândalos financeiros? Pois estes problemas também são as atuais realidades da Tanzânia, da Uganda, de Burundi e da Guiné Equatorial, respectivamente. Os brasileiros elegeram um presidente querendo transformar o país nos Estados Unidos, na Europa, mas a verdade é que estamos mais próximos de nações com frequentes violações aos direitos humanos, além de apresentarem problemas na saúde pública, na economia, com casos de corrupção, falhas na justiça e falta de acesso aos direitos fundamentais.

Com esta realidade, é possível nós, cidadãos e cidadãs, fazermos algo para mudar? É preciso ir para 2021 sem o ego de sermos brasileiros, um país continental que não consegue e não tem interesse em se integrar com a cultura latina, e pensarmos juntos um continente mais forte. Não basta exercer o poder de cidadão de dois em dois anos, isso é coisa do passado. A nossa política precisa ser feita no dia a dia, sempre. Nós somos corpos políticos. Cada um pode e deveria fazer uso dele com este pensamento.

Há alguns anos a palavra empoderamento caiu no gosto popular e foi até desgastada. Mas é preciso se empoderar e pensar na humanidade como um projeto de continuidade. Nós não aproveitaríamos as árvores hoje se alguém no passado não tivesse pensado em plantá-las.

É possível que 2021 haja uma nova palavra da moda: território. Território é o lugar onde se vive, se troca, se descobre, e não precisa ser um espaço físico. O próprio corpo é um território. Eu desejo que em 2021 a gente empodere e amplie territórios. Assim será possível criar uma massa consciente, mudar a realidade e dar ao nosso corpo o poder político que ele nos proporciona.

*Diogo Cavazotti, mestrando em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário.