Maioria dos leitores do portal “A Crítica” não vai fazer compras de Dia dos Pais

Dia dos pais - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com o feriado de Dia dos Pais chegando, devido a pandemia grande parte das pessoas, escolheram passar o feriado de uma forma mais casual e menos salgada para o bolso.

A data é tida para o comércio como o “empurrão” do meio do ano, e deverá movimentar R$ 38,56 milhões no comércio de Campo Grande entre presentes e comemorações, um volume pouco diferente do período em 2019, porém ainda em queda (9%). Os dados foram divulgados pela pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e do Sebrae/MS. O principal argumento para a queda é a pandemia, que vem projetando para o consumidor um baixo poder de compra, o deixando mais restrito e atento aos gastos, não somente em datas comemorativas mas em um cenário geral.





A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (1º) e com término hoje (8) quis saber: “Você vai fazer compras de Dia dos Pais neste ano?”

O resultado indicou que 62% dos leitores do portal não irão às compras no dia dos pais, porém 37% dos leitores responderam que farão compras para o dia dos pais.

