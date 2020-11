Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não compraram na "Black Friday"

Produtos Black Friday - (Foto: Rosana Siqueira/A Crítica)

Mesmo com a alta lotação na Capital na manhã de ontem (27) causada pelos descontos chamativos da “Black Friday”, e alguns consumidores não notaram grandes diferenças nos preços o evento movimentou quase R$ 4 bilhões em apenas um dia de compras, o número de pedidos ficou em 4,76 milhões em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, a Fecomércio previu R$ 200 milhões em compras. Alguns estabelecimentos em Campo Grande disseram ganhar um impulso de 50% nas vendas.

Enquanto as lojas físicas estavam movimentadas, a alternativa para aproveitar a Black Friday sem risco da pandemia foi o e-commerce, de acordo com o site “Reclame Aqui”, o marketplace da americanas fechou o dia com 495 reclamações, seguida por sua loja online com 331 reclamações e KaBuM com 327 reclamações.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (21) e com término hoje (28) quis saber: “Você pretende comprar na Black Friday?”.

O resultado apontou que 75% não pretendiam comprar, já 25% queriam ir às compras.