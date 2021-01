Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não acredita na erradicação da Covid em 2021

Para Mato Grosso do Sul o governo anunciou ainda em 2020 o montante de R$ 100 mil para a compra das vacinas, com previsão de chegada em janeiro de 2021 - (Foto: Athit Perawongmetha/Reuters/ABrasil)

Os efeitos das notícias positivas contra a covid-19 animam todo o mercado, a cada dia que passa o sul-mato-grossense fica mais próximo de receber a imunização das vacinas ofertadas. Para Mato Grosso do Sul o governo anunciou ainda em 2020 o montante de R$ 100 mil para a compra das vacinas, com previsão de chegada em janeiro de 2021.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a vacina chegará ao Mato Grosso do Sul no final de janeiro. "Seja da Pfizer, da Moderna ou do Butantan, estamos totalmente preparados para receber a vacina mais segura", afirma.

Em dezembro, o Governo do Estado afirmou ter pronto o planejamento para a vacinação contra o coronavírus. Seja pelo Governo Federal ou pelo plano B do Governo do Estado. A meta é imunizar 80% da população, para obter um estado de "tranquilidade".

Conforme explicou o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a esperança é que o Ministério da Saúde organize e execute um plano nacional de imunização dos brasileiros, com distribuição de vacinas para todos os 27 estados, assim como já faz com a aplicação de imunizantes contra hepatites, poliomielite, sarampo e outras doenças.

O diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, tranquilizou as notícias afirmando que será montada uma estratégia utilizando toda estrutura à disposição. “Com a ajuda das forças de segurança vamos entregar as vacinas para os municípios de forma mais rápida, realizando uma estratégia de imunização nunca vista em Mato Grosso do Sul”.

Na enquete que transcendeu 2020, realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (26) e com término hoje (02) quis saber: “Você acredita que a Covid-19 será erradicada no ano que vem?”

O resultado apontou que 65% dos leitores, não acreditam na erradicação da Covid em 2021, já 35% acreditam ser possível erradicar a covid em 2021.