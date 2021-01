Maioria dos leitores do portal "A Crítica" espera a vacina da Covid para 2021

Vacina Coronavac - ( Foto: Divulgação / Governo do Estado de SP)

Que 2020 foi um ano difícil não podemos negar, deixando a população em dúvida sobre o que esperar do ano que recém começou. Muitos já estão ansiosos ou com receio do que nos aguarda em 2021, resta a nós desejar e esperar o melhor para este ano.

Para quem aguarda e deseja a vacina para a Covid, entre os assuntos mais falados está a escolha sobre a marca da vacina em Campo Grande. A prefeitura já fez o requerimento para o laboratório responsável, marcando o mês com a previsão da chegada de 121.736 doses do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, ainda em janeiro.

Se você é daqueles que opta por razões financeiras, teve motivos para se preocupar, a queda das vendas de muitos comércios e um dos piores natais vistos, deixaram sua marca em 2020, e já no 2º tempo, a notícia da exclusão do auxílio emergencial deixou muitos de cabelo em pé. A boa notícia é que com a chegada da vacina e o início da imunização, muitas das medidas restritivas podem ser dispersadas, e por consequência a economia deve melhorar, é o que prevê a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG).

Há ainda, quem opte por novos ares, diversos são os relatos de ensinamentos em meio a pandemia, talvez um modo de seguir em frente seja realmente trocar os hábitos, e conseguir novas profissões, afinal até mesmo o varejo teve de investir em tecnologia para se manter competitivo. Um dos cenários mais atraentes ainda é o home office, a possibilidade de trabalhar de casa, pode ter instigado muitos a abrir o próprio negócio e trabalhar sossegado.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (26) e com término hoje (02) quis saber: “Qual seu maior desejo para 2021?”

O resultado apontou que 62% dos leitores, optam pela vacina da Covid, já 17% desejam condições financeiras melhores, 13% querem mais saúde e 6% querem mudar ou adquirir um novo emprego.