Maioria dos leitores do portal "A Crítica" apoia a aplicação do Enem na pandemia

O Enem acontece neste fim de semana - (Foto: Divulgação)

Com 135 unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) e 82.637 candidatos inscritos em MS, para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a segunda fase com questões sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias (Matemática), terá início amanhã (23).

Apesar da prova ser o destaque todo ano, dessa vez ela ganhou uma discussão diferente com a pandemia, diversas instituições publicaram ainda no início do ano (8), uma carta endereçada ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. O texto assinado pelos presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), além de outras 45 entidades da área, discutia a possibilidade de agravamento da pandemia.

A carta colocava em dúvida algumas das propostas apresentadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) Insuficientes. "Propostas apresentadas pelo INEP, como medidas de segurança para evitar a infecção pela COVID-19, não são suficientes para garantir a segurança da população brasileira, num momento de visível agravamento da pandemia no país", diz a carta.

Além das diversas tentativas de adiar as provas, o exame obteve a maior taxa de abstenção em toda a história do Enem. Milton Ribeiro, comemorou a aplicação das provas mesmo com a abstenção em 51,5%.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (26) e com término hoje (02) quis saber: “Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”.

O resultado revelou que 52% dos leitores apoiam a aplicação das provas, já 47% não concordam com a aplicação dos exames.

Nova Enquete

Você conseguiu ficar em dia com todas as contas do início do ano?