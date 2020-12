Esperança, alicerçada em Deus, é garantida!

O jornalista e professor Wilson Aquino - (Foto: Divulgação)

Recentemente um amigo perdeu o pai e a mãe, num intervalo de 15 dias, para esse novo vírus que assola a humanidade há quase um ano. Depois de “perder o chão” por tão grandes perdas, ele encontrou em Deus a força que precisava para amparar a família e continuar a vida. Ao procurar consolar a família, foi junto às crianças que acendeu nele o desejo de seguir firme e com esperança de que tudo voltaria à normalidade breve.

Ele conta que orou muito e refletiu bastante sobre os ensinamentos e mandamentos do Senhor, até que não teve dúvida de que sua esperança se materializaria. Compreendeu também que, de fato, a vida é eterna e que a morte existe apenas para o corpo físico do indivíduo, que é eterno.

“Compreendi como nunca havia feito antes, que somos sim criaturas eternas e todos, absolutamente todos, filhos especiais de Deus e que estamos aqui, neste plano, de maneira passageira, para que possamos fazer o melhor que pudermos para nós e para todos aqueles à nossa volta”, confidenciou o amigo que teve sua esperança garantida de que sua família voltaria a ficar bem.

Em momentos assim, de tristeza e medo que parecem nos consumir e quando nossa fé e nossa esperança estão no limite, é que precisamos nos lembrar que há um alicerce sereno, seguro e inabalável, que pode nos sustentar em toda e qualquer situação. Trata-se de uma força muito poderosa e maior que qualquer coisa maligna que venhamos a encontrar no caminho da vida. Trata-se de Deus, Criador dos céus e da Terra e que está à disposição de todos os Seus filhos (que estiveram, estão e estarão) em todo o mundo.

Helamã, um personagem do “Livro de Mórmon - Outro Testamento de Jesus Cristo”, uma das pedras fundamentais de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, explica que esse alicerce é “a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus”. E mais, que se ancorarmos Nele, “quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade [nos] açoitarem, isso não [terá]poder para [nos]arrastar para o abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual [estamos] edificados, que é um alicerce seguro; e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão”. (Helamã 5:12)

Stan Pugsley, membro dessa mesma igreja, em artigo publicado na Revista Liahona escreveu que: “ao nos defrontarmos com as violentas forças do mal e das tentações do mundo, podemos achar que a pequena e simples influência do Evangelho está em desvantagem e será vencida. Podemos sentir dúvida e desespero ao esperarmos em vão os erros serem corrigidos, a dor ser aliviada e as perguntas a serem respondidas.

Os próprios ventos que nos açoitam, porém, plantam sementes de mudança e crescimento, e o imenso poder do Evangelho age silenciosamente sob o solo da existência terrena, preparando milhares de sementinhas de esperança e vida”.

E no livro “Sempre Fiéis – Tópicos do Evangelho” (outra publicação de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias), um esclarecimento: “Às vezes as pessoas entendem mal as palavras esperar e esperança. No quotidiano, muitas vezes elas dão a ideia de incerteza. Por exemplo, poderíamos dizer que esperamos que o tempo mude ou que um amigo nos visite. Na linguagem do Evangelho, porém, as palavras esperar e esperança têm o sentido de algo seguro, inabalável e ativo. Os profetas falam de ter “a firme esperança” e “uma viva esperança” (I Pedro 1:3)

O profeta Morôni (Livro de Mórmon) ensinou que “os que creem em Deus podem, com segurança, esperar por um mundo melhor, sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus, esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus” (Éter 12:4).

Então, quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus; Temos a certeza serena de que se praticarmos “as obras da retidão” receberemos nossa recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro.

Portanto, com esperança alicerçada em Deus, você pode ter felicidade plena agora mesmo e neste Ano Novo que se avizinha. Pode ter paciência e suportar as tribulações com a firme esperança de que um dia descansará de todas as suas aflições.

*Jornalista e Professor