Thiago virou poeta ambulante e espalha poesias pelas ruas de Campo Grande

O produtor abriu o seu coração e contou ao Light como começou a escrever poesias - (Foto: Divulgação)

Apaixonado pela poesia e acreditando que ela pode estar em todos os lugares, o poeta, produtor cultural e ator Thiago Moura, 35, começou a trabalhar como poeta ambulante e espalhar poesia pelas ruas de Campo Grande. Autor de alguns livros, Thiago não mede esforços para levar a poesia até as pessoas, mesmo com o cenário da pandemia.

O produtor abriu o seu coração e contou ao Light como começou a escrever poesias.

“Meu desejo de escrever veio do contato com crianças, ao observar sua forma de linguagem sincera e genuína, transmitida pelo olhar. Após minhas apresentações no teatro e minhas apresentações como palhaço, passei a refletir sobre essa forma de linguagem, isso deu origem as minhas poesias”, contou.

“Meu sonho era levar a poesia para os espaços públicos, alcançar aquelas pessoas que dificilmente entram em uma livraria, então comecei a trabalhar como um poeta ambulante, vendendo meus livros pelas ruas e praças”, continuou.

O poeta, é autor do livro “SONSNÊTOS EM SOL MAIOR” que foi concebido a partir do olhar e da forma de pensar de um palhaço.

“No livro foi trabalhado o som dos poemas, a temperatura das palavras e o sabor das cores. Conta-se, por exemplo, sobre a revolta de uma panela que faz comida para todos, mas ela mesma fica sem nada, pois é sempre “raspada e lavada”. Com bom humor e criatividade se brinca com as coisas do dia a dia”, explicou.

O livro escrito por Thiago

A obra já está em sua terceira edição e de início foi adotada em algumas escolas da rede pública e privada de ensino. Logo após, ganhou visibilidade e chegou às livrarias, ganhando em 2020, o Prêmio Leia MS do governo, através da lei Aldir Blanc.

Thiago afirmou que sempre carrega folhas com poesias soltas, para distribuir gratuitamente para as pessoas.

“Quando encontro uma pessoa ou família que demonstra interesse no meu livro e não possui condições de comprar, dou o livro gratuitamente. Acho fundamental fomentar a cultura da leitura, meu compromisso é promover a poesia”, afirmou.

Ele garante que a resposta do público é positiva. “Muitas pessoas se surpreendem, dizem que pensavam que vendedores de livros só existia antigamente, ou nos filmes”, relatou.

O autor, que já era acostumado a fazer intervenções poéticas e vender livros na rua, precisou se adaptar com o cenário da pandemia.

Thiago afirmou que sempre carrega folhas com poesias soltas, para distribuir gratuitamente

“Durante a pandemia, não sai para vender meus livros, mas continuei trabalhando pela internet e enviando encomendas pelo correio. Meus livros já foram para a França e para outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul”, disse.

O distribuidor de poesias afirmou que pretende lançar neste ano, mais dois livros, que falam especialmente dos elementos da flora, fauna e costumes pantaneiros. Ele acredita firmemente que a poesia educa, aproxima as pessoas e as torna mais humanas.

“A poesia tem o poder de despertar a criatividade, a emoção e o afeto do ser humano. As pessoas são afetadas positivamente por um poema, é impossível falar de amor sem poesia, a poesia é amor”, ressaltou.

Aos que desejam seguir esse caminho e acreditam que precisam de certas “qualidades”, o autor afirma que não existem qualidades especificas que formam um poeta.

Ele acredita firmemente que a poesia educa, aproxima as pessoas e as torna mais humanas

“Acredito não ser possível indicar elementos ou qualidades específicas que formam um poeta. A poesia pode se manifestar das mais variadas formas, sobretudo no dia a dia da pessoa e a na sua forma enxergar e sentir o mundo”, disse.

Para conhecer mais do trabalho do poeta ou para pedir livros, acesse a sua página no Instagram.

Quer sugerir uma pauta ou contar sua história para o Light? Mande a sugestão para o nosso e-mail: redacao.acritica@gmail.com, pelo nosso WhatsApp (67) 9 9974-5440 ou pelo direct de nosso Facebook ou Instagram.