Taróloga faz previsão para 2021, e população pode sofrer com novas crises

Taróloga faz previsões - (Foto: Divulgação)

O ano de 2020 trouxe muitas situações inesperadas para todos. O mundo inteiro enfrentando uma pandemia, vivendo o isolamento social, eleições, várias mortes de pessoas queridas da televisão, e muito mais. Todos esses acontecimentos que passamos juntos, desencadearam outros detalhes na vida cada um, como por exemplo, mudanças no trabalho e até o fim de relacionamentos.

Essas transformações e novidades fizeram todos questionarem como vai ser o ano de 2021 e se as coisas vão melhorar. Pensando nisso, a pedido do Light, a taróloga Nathalia Andrade fez previsões sobre o próximo ano e segundo ela, o ano de 2021 promete abalar estruturas.

“2021 inicia após um ano anterior complicado e cheios de problema por todo o mundo com a pandemia do novo coronavírus. O Brasil enfrenta uma nova onda da doença e os corações ficam com mais esperança pela vacina que liberta para uma vida 'normal' novamente", disse a taróloga.

“Espiritualmente a sensibilidade do mundo e o valor das coisas se tornou um pouco melhor após tudo que foi vivido. Porém essa energia sofrerá abalos com uma crise em 2021, mesmo com esforços de todos para o retorno de uma nova vida”, afirmou.

Sobre a economia do País, Nathalia afirma que sofrerá bastante desequilíbrio neste novo ano. “Muitos investidores perderão praticamente tudo, será uma consequência do que foi vivido no ano de 2020”, disse.

A taróloga Nathalia Andrade

A taróloga explica que muitos casais e famílias aprenderam a conviver e outros descobriram que na verdade sobreviviam. “2021 apesar de ser um ano de muito amor, é ao mesmo tempo um ano de veracidade. Preto no branco, mentiras que aparecem e decisões coerentes vindo à tona”, disse.

Para quem busca o amor a chance é de se abrir caminhos em 2021. “Tudo depende das suas ações, não é só se abrir e ficar esperando, e sim se abrir e oportunizar conhecer pessoas novas, vivenciar experiências e ter atitudes que ajudem a um novo par”, comenta.

Sobre o assunto mais cobiçado e que possui energia mais inferiorizada para as cartas, a taróloga afirma que a política no Brasil continuará dividindo opiniões e críticas. “Dois polos prevalecem e no final do ano de 2021 uma maior repercussão toma conta do país, movidos por todo êxtase do ano de 2020 e problemas enfrentados em 2021”, explicou.

“A oportunidade nesse novo ano é de reforçar o amor a si mesmo e ao próximo, entender mais o que pode fazer diferença no mundo, aprender lições com as dificuldades e melhorar como pessoa”, finalizou.

