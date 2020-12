Por amor, professora cuida de 100 gatos dentro de casa

Eliani diz que não é dona, e sim tutora dos seus 100 gatos - (Fotos: Felipe Ribeiro/A Crítica)

Cuidadora de animais há mais de oito anos, Eliani Margarete, 55, dedica sua vida para o bem-estar de seus 100 gatos. Sim, ela possui em casa uma centena de felinos, de vários tamanhos, cores e tipos. Logo na frente de sua residência em Campo Grande, já é possível ver uma cena incomum que chama a atenção de quem passa pelo local. Muitos gatos deitados no chão, apreciando a vista da rua.

Gaúcha, Eliani é pedagoga e trabalha em uma escola municipal dando aula para alunos do ensino infantil e séries iniciais, no período matutino. O tempo restante do seu dia é reservado inteiramente para cuidar dos bichanos, com alimentação, medicamentos e higiene. Enquanto explicava sobre sua rotina, chegou em sua casa uma amiga com um produto veterinário para auxiliar Eliani com os cuidados.

“Na medida do possível, eu ajudo frequentemente. Compro ração, medicamentos, faço doação. Quando ganho esses itens, divido. Agora eu estou dando uma vitamina para os filhotes dela”, conta a amiga, parceira de causa da pedagoga.

Amiga de Eliani, Mariluci chega para doar uma vitamina que ajudará com os cuidados

Eliani explica que faz parte de uma rede de pessoas engajadas com a causa animal. Assim, os envolvidos ajudam uns aos outros como podem. Mesmo com a solidariedade, o gasto não é barato.

“Gasto uma média de R$ 2 mil só de ração. Aí tem medicação. Eu até tenho conta na farmácia, paguei recentemente. Remédio de animal é igual roupa de criança, muito caro! Comprei uma roupinha para mim esses dias, porque eu já estava sem nada”, conta ao Light.

Presenciar diversos gatos num mesmo espaço e poder acariciá-los podem ser a coisa mais fofa para muitos. Mas, o trabalho de cuidá-los não é tarefa fácil. Enquanto muitos abandonam, Eliani acolhe. Sua amiga conta ainda que coopera com doação de alimentos para a própria cuidadora, que às vezes passa por momentos desafiadores.

A hora da refeição é o momento em que todos aparecem

“São alimentos não apenas para os animais como para ela também. Pois, devido à grande demanda, passa por necessidades. O bom seria se conseguíssemos uma doação de, pelo menos, uma cesta a cada dois meses e materiais de limpeza. Porque gasta muita água sanitária, muito sabão, devido o odor”, revelou Mariluci.

Eliani disse que começou a ter gatos quando, na escola em que trabalhava, uma gata começou a deixar seu filhote no local. E com o sentimento nato de amparar animais, levou o pequeno para casa e o tratou. Mesmo com a resistência de seu marido, posteriormente perdida, ela não desistiu. Em seguida, apareceu em seu portão um outro peludo, mais outro ganhado e mais outro resgatado.

O que colaborou no aumento foi o começo de uma relação com pessoas anônimas, que deixavam seus bichos na casa de Eliani como lar temporário, e esses animais acabavam sendo deixados na residência permanentemente.

Por volta das 17h, os pequenos se reúnem para a segunda refeição do dia

E em meio à grande quantidade de bigodudos, a cuidadora relata que nunca os doou e nem pretende doar. “Olha o tanto de gasto que eu tenho com eles, o carinho que a gente tem e o espaço de liberdade que eles têm. Tu doa e, em algum momento, o novo dono fica bravo com a mulher e chuta o gato; ou a criança que não pega direito no bichano, ele a arranha, e o gato acaba sendo o culpado. Então não dá!”, desabafou Eliani.

A professora, que destina sua vida ao cuidado de crianças e animais, reflete que não é proprietária dos seus 100 gatos, e sim tutora. Pois, segundo ela, “ninguém é dono de ninguém. Nós somos tutores. A gente cuida”.

