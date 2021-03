Para ajudar as pessoas a sair do sedentarismo, treinador une amigos para ensinar artes marciais

Luiz Henrique e os alunos - (Foto: Arquivo pessoal)

O isolamento social, provocado pela pandemia da covid-19, teve um papel de suma importância na mudança de rotina de milhares de brasileiros, uma dessas alterações foi a prática de exercícios físicos que, por conta das medidas, tornaram impossíveis o contato com as academias.

Esse é o caso de Luiz Henrique Brites da Silva, 32, acadêmico de Educação Física e treinador de Muay Thai e personal fight que enfrentou algumas barreiras no começo da quarentena, ficando impossibilitado de realizar suas aulas.

Luiz trabalha como personal há 9 anos, no qual proporciona um treinamento dinâmico, intenso, divertido, estimulando o aprendizado mais rápido. Contudo, após um mês de dificuldades, Luiz se viu na necessidade de voltar à ativa com seu trabalho em que realiza treinos de artes marciais, individualmente, na casa dos seus alunos de segunda à sexta-feira.

Muitos dos seus alunos o procuram com o objetivo de aliviar o estresse e emagrecer. O treinador conta que as atividades podem trazer diversos benefícios e com a pandemia todos podem tirar muito mais proveito com os exercícios. "O treinamento em casa proporciona alívio de estresse causado pela depressão do isolamento, com a atividade física, ajuda no fortalecimento imunológico, o que contribui para um bom estado geral da saúde e ajuda a manter a saúde mental, por proporcionar prazer e relaxamento", conta ao Light.

Além desse serviço, Luiz dá aulas de Muay Thai há 11 anos, no espaço Acesso Fit Academia, na Avenida Tamandaré, 114, Vila Planalto. "Dou aula desde 2010. Hoje por destino meus treinos são na mesma academia em que um dia fui aluno", revela ele.

No final do ano passado, quando a situação pandêmica começou a se normalizar, Luiz começou a fazer treinos de forma gratuita, aos sábados, das 10h às 11h, no seu centro de treinamento. O treinador chamou alguns de seus ex-alunos, alunos e até mesmo amigos para participarem das aulas de Muay Thai, sendo essas aulas abertas ao público.

"A pessoa às vezes evita fazer essa prática, achando que é algo perigoso, mas na verdade quem sabe um pouco nunca vai golpear quem tá começando. Para quem inicia, os treinos são para o desenvolvimento, de forma gradativa, aos poucos ela vai se soltando", comenta Luiz.

