Miss de apenas sete anos de MS se prepara para o concurso Pequena Miss Brasil

Aninha é de Rio Brilhante - (Foto: Divulgação)

Com apenas sete anos, Ana Carolina Leite está em busca do título Pequena Miss Brasil. Cursando o 2° ano do primário, na cidade de Rio Brilhante, a 151 km de Campo Grande, ‘Aninha’, como é conhecida, é embaixadora do portal Hora da Miss, é fotogênica, extrovertida e muito inteligente. Sempre acompanhada de sua mãe, Ana Carla Leite, contou ao Light a trajetória de sua ‘carreirinha’ e como tem sido a preparação para o concurso.

Devido a uma postagem no Facebook, em 2018, Ana Carla deu inicio a carreira de modelo da filha, que teve muitas portas abertas graças a sua originalidade. Já em São Paulo, a modelo mirim começou a fotografar para as principais agencias da cidade, onde passou a trabalhar durante todo o ano de 2019, posando para campanhas e editoriais de diversas marcas, entre elas, para a Malwee.

A pequena tem sete anos e já fez diversos ensaios

Em 2021, agenciada por uma Agência Internacional, Aninha que já fez Editorial para marca de roupa francesa (@billieblush_official), vai participar do ‘Pequena Miss Brasil’ — concurso nacional, realizado em Curitiba (PR), no dia 20 de fevereiro, onde vai enfrentar aproximadamente 40 crianças vindas de diversos cantos do país.

Concorrendo na categoria “mini”, estipulada para crianças de 4 a 7 anos, a pequena está sendo preparada para o concurso pelo consultor de misses Paulo Filho, que além da preparação presencial, realizada em Curitiba, estará acompanhando a modelo em todos os detalhes a distância, até a competição.

Aninha e o consultor de misses Paulo Filho

“Eu adoro fotografar, é uma coisa muito importante pra mim. Todo dia eu já acordo querendo desfilar, treino no meu quarto e isso é divertido”, contou Aninha que ainda acrescentou: “Na minha carreirinha de modelo, gosto quando minha mãe me leva pra viajar porque faço varias amiguinhas, e também pude conhecer o tio Paulo em Curitiba. Eu amei ele, me deu varias dicas e me ensinou bastante sobre modelos”.

Já para a mãe, é importante que a carreira da filha seja trabalhada de forma leve, respeitando os limites de uma criança de sete anos. Explicando para a filha todas as possibilidades do mundo dos concursos, o ‘ganhar ou perder’ não é o foco principal de Aninha, mas sim o aprendizado para agregar em sua carreira que está apenas começando. “Desde o início desenvolvemos os jobs como uma ‘diversão’. Os projetos dão a ela oportunidade de fazer novas amizades, e buscamos sempre conduzir a carreira da forma mais sutil possível. Se vencer tem McDonald's, se perder também!”, brincou, se referindo aos concursos.

Na sua "carreirinha" de modelo, Aninha diz que adora viajar

Ana Carla também comentou sobre as criticas que ao longo da trajetória teve de enfrentar. “Sabemos que ela gosta e vê tudo isso como uma diversão e, é por ela que corremos atrás, sempre viajando para São Paulo e agora Curitiba. A realidade não é fácil. Sempre nos deparamos com críticas, mas minha maior motivação é saber que é uma atividade que ela gosta, e por isso, não meço esforços para realizar os sonhos dela”, explicou a mãe, ressaltando que a deixa levar a carreira conforme sua idade.

‘Aninha’, como é conhecida, é embaixadora do portal Hora da Miss

De acordo com o consultor de misses Paulo Filho, a pequena modelo tem facilidade de aprendizagem e se saiu muito bem nos quatro dias de consultoria, onde foram trabalhadas postura, passarela e desenvoltura em fotos. “Ana Carolina é uma criança alegre, de uma energia incrível e muito educada. Posso dizer que estou confiante sobre seu desenvolvimento e bastante otimista em relação aos seus próximos passos”, finaliza.

Para saber sobre a rotina da pequena, confira o perfil no Instagram do Hora da Miss.

