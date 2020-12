Miriam Comparim: conheça a mulher que fez do câncer do filho, uma forma de ajudar a outras famílias

A presidente da AACC/MS, Mirian Comparim - (Foto: Divulgação)

Em julho de 1997, no aniversário de 15 anos de seu filho, Mirian Comparim recebia a notícia de que ele estava com um linfoma na cavidade nasal, um câncer que acomete as narinas. Por quatro meses, a fundadora da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer do Mato Grosso do Sul passou junto ao seu filho pela dolorosa luta que é o tratamento da doença. Mas, partindo da premissa de que “há males que vêm para o bem”, ela idealizou uma realidade diferente para aquelas crianças e adolescentes que também possuem câncer. E, então, criou a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS).

Mirian conta que quando soube do diagnóstico, foi a São Paulo buscar ajuda médica. Ela relata que não sabia como seria o tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), pois sempre teve convênio médico. E no momento mais crítico da vida de seu filho, estava sem plano de saúde.

“Se Deus não levasse o meu filho, eu doaria os meus dias para cuidar de crianças com câncer”, revelou Comparim. A promessa foi feita há 22 anos, e desde então está sendo cumprida. A idealizadora da ação social agradece, de certa forma, pelo fato que marcou sua vida.

“Meu filho ter tido um câncer foi um presente, pois isso me motivou a criar a AACC/MS. Chamei amigos e fundamos a associação. Tivemos a oportunidade de cuidar e atender mais de duas mil crianças em 22 anos”.

A mulher de propósitos comenta ainda que, no início, o projeto começou com oito pacientes do interior do Estado. E dada sua vontade de ajudar pessoas, ela sabia que a ideia daria certo e o que tinha de ser feito para que isso se realizasse. Mas no meio desse processo, encontrou algumas dificuldades, como a ausência de apoio à entidade. “As empresas que eu procurava para obter apoio ficavam com dúvidas em fazê-lo. Elas não queriam associar a marca a algo que não tinha sucesso. E isso impactou no começo”, disse Mirian.

Ainda que tal desafio tenha influenciado nos trabalhos, a presidente da associação disse que logo foi possível firmar parcerias, como a do McDonald’s, com o McLanche Feliz, e a da Unimed. Destaca também que a imprensa atuou como suporte na divulgação dos trabalhos da AACC, o que transmitiu a mensagem de que a iniciativa estava dando certo.

“Quando fundei a AACC, na minha mente, no meu coração, estava um objetivo. De que as crianças precisam ter o tratamento que meu filho teve. Ele teve acesso à rede particular, não faltou nada. E eu queria devolver para as outras crianças aquilo que eu lutei para proporcionar ao meu filho”, explica Mirian.

Ela ainda afirma com convicção que os resultados referentes aos casos de câncer infantojuvenil no MS somente está no atual patamar em virtude da presença da AACC. O índice de cura, que antes era de 10%, agora está em 70%.

Diversas crianças já foram atendidas pela AACC/MS

Em 2019, a instituição atendeu 667 crianças e adolescentes com câncer. Quase metade destas corresponde à Capital. Em segundo lugar, Dourados representa 29% desse número total. O atendimento não restringe apenas ao tratamento. Existe uma gama de serviços prestados pela entidade, como acolhimento, alimentação, hospedagem, transporte, médicos especialistas, dentre outros.

Nas instalações, os pacientes mirins são assistidos por profissionais e participam todos os dias de atividades e projetos feitos por colaboradores ou voluntários da casa de apoio.

O câncer infantil é a doença que mais mata crianças no Brasil. E o diagnóstico precoce é o primeiro passo para a cura.

Mirian deixa um legado. Ela diz que se a sociedade Sul-mato-grossense tomar como exemplo, para outras áreas da saúde, o trabalho que a AACC/MS desempenha no Estado, o resultado será fantástico.

“Se não fosse por um sinal, eu seria a mesma Mirian que eu era. Não me importava muito com as pessoas, sempre achava que elas tinham que se virar como eu me virava. Mas não é bem assim. As pessoas precisam de ajuda. E vou dizer uma coisa, é muito melhor ajudar do que ser ajudado”, refletiu.

Para saber mais sobre o trabalho de Miriam, acesse o site do da AACC/MS e acompanhe também as páginas do Instagram e Facebook.

