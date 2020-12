Influencer campo-grandense dá dicas de looks para as festividades de fim de ano

A digital influencer Gabi Rojas - (Fotos: Reprodução/Instagram)

Como acertar no look para o Natal e Ano novo deste ano? Após um ano atípico, as comemorações deste fim de ano merecem um figurino especial. Para ajudar o Light nesta missão, a digital influencer campo-grandense Gabi Rojas, 23, nos deu dicas e tendências para uma boa perspectiva de figurino, mesmo que seja em casa com a família.

“Da super pra montar looks com o que você tem no guarda roupa; às vezes tem aquela peça lá no fundo do armário que você nunca deu nada por ela mas, com uma outra peça pode montar uma composição incrível. Basta nossa criatividade!”. A influencer mostra diariamente em sua rede social (@gabirojas_) dicas de beleza e até mesmo onde ir em Campo Grande como bares e restaurantes, também aborda sobre moda, onde divulga peças incríveis para cada época do ano.

Segundo a modelo, as tendências deste ano estão bem alegres, com cores vivas e com a ‘cara’ do verão. Para as festividades, ela ainda aposta em vestidos e no famoso Color Blocking – traduzido do inglês, ‘bloqueio de cores’, é considerado a exploração de pegar cores opostas na roda de cores e combiná-las, fazendo uma composição de cores interessantes e complementares.

A influencer afirma que os vestidos são os mais indicados neste fim de ano

“Os vestidos longos estão com tudo para este fim de ano, por serem peças únicas, conseguimos brincar bastante com acessórios e, claro, outra tendência que esta fazendo muito sucesso é o color blocking, que nos possibilita um mix de cores e assim sair daquele tradicional look de fim de ano, trazendo algo bem mais moderno”, explicou.

Divulgando lojas parceiras, Gabi costuma fazer provadores montando looks para diversas ocasiões, seja do social ao mais despojado. Este ano, devido à pandemia do Covid-19, e após ser diagnosticada com o vírus, a digital influencer teve de cancelar sua agenda nessa reta final de 2020. Entretanto, por meio do Instagram, traz dicas para seus seguidores de como montar um bom look para as festas de fim de ano, de acordo com peças que se tem em casa.

A criadora de conteúdo que diz gostar de looks confortáveis, ressalta que o conforto é algo primordial na hora de compor um figurino. “Alem de nos sentirmos bonitas, precisamos nos sentir bem com aquela tal roupa, este é o segredo; então o look que você se sentir confortável, com certeza estará linda também”, pontuou.

Gabi é adepta ao figurino "confortável"

Diante este cenário, Gabi ainda ressalta a importância da gratidão pelo encerramento de um ciclo, que mesmo em meio a este ano que foi difícil para todos, merece uma celebração em casa, com a família, e em grande estilo. “Temos sim, que nos arrumar! Se sentir bem e bonita, por você e para a sua autoestima, nem que seja pra ficar sentada no sofá de casa”, brincou a modelo, e ainda acrescentou. “Tudo é aprendizado e neste ano aprendemos muito. Merecemos celebrar a vida, agradecer pela nossa saúde e de nossa família”, finalizou a digital influencer.

Para saber mais sobre o trabalho de Gabi Rojas, siga a sua página do Instagram.

Quer sugerir uma pauta ou contar sua história para o Light? Mande a sugestão para o nosso e-mail: redacao.acritica@gmail.com, pelo nosso WhatsApp (67) 9 9974-5440 ou pelo direct de nosso Facebook ou Instagram.