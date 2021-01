No Dia do Fotógrafo, conheça a história de três profissionais que eternizam MS por meio das lentes

Chico Ribeiro, Edemir Rodrigues do Nascimento e Saul Schramm Junior - (Foto: Divulgação)

A fotografia pode ser descrita como a arte de contar uma história por meio de capturas de detalhes sob a perspectiva de uma pessoa. Esse registro ficará marcada na eternidade e em muitas memórias.

O responsável por compartilhar esse ponto de vista e encantar muitas pessoas com um momento “congelado” é o fotógrafo. Em comemoração ao dia dedicado a esses profissionais, celebrado hoje (08), conversamos com a equipe de fotografia do Governo do Estado.

Composta por três profissionais – Chico Ribeiro, Edemir Rodrigues do Nascimento e Saul Schramm Junior –, a equipe de fotografia se divide entre cobrir a agenda diária do governador e auxiliar nas demandas da redação da Subsecretaria de Comunicação e demais secretarias.

Coordenador da equipe, Chico Ribeiro define os seus colegas como super profissionais e conta como desenvolveram o trabalho no ano de 2020 com a pandemia de Covid-19. “Montamos um esquema de revezamento, um a cada dia e o plantão de final de semana. Desenvolvemos com tranquilidade a nossa missão”.

Natural de Santos (SP), Saul chegou a Campo Grande em 1990. De lá para cá, passou por diversos veículos de comunicação, inclusive com publicações em vários jornais e revistas nacionais, como: O Globo, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Extra RJ, Revista DBO Rural, Globo Rural, Revista Isto É, Revista Época e Revista Veja.

Com essa vasta experiência na área de fotografia, ele também contribuiu com o Governo do Estado em duas ocasiões, nos períodos de 1996 a 1998 e 2000 a 2006. Como o bom filho a casa torna, ele foi admitido novamente em 2019. De acordo com Saul, atualmente a rotina da equipe é bem diversificada e cada dia com um novo desafio.

“Para registrar as ações do Governo, posso um dia estar fotografando uma agenda no gabinete, um evento esportivo de grande porte, a beleza natural do Estado, estar dentro de uma CTI acompanhando os profissionais de saúde salvando vidas nesta pandemia ou mesmo registrando o trabalho dos bombeiros e a defesa civil no combate às queimadas no Pantanal”, citou.

Saul ainda completa dizendo: “Sinto-me privilegiado por estar três décadas em Mato Grosso do Sul, fotografando e fazendo parte da história de um Estado em pleno desenvolvimento.”

Sentimento compartilhado pelo fotógrafo, Edemir Rodrigues, que sempre teve uma afinidade com fotografia. “Quando fui trabalhar no antigo Jornal Diário da Serra, percebi o quanto eu gostava de fotografia. Fiz um curso de fotojornalismo, comecei a trabalhar nesse mesmo jornal e nunca mais parei.”

Mesmo quando foi aprovado no concurso público da Fundação de Cultura em 2006, não deixou de fazer o que ama, pois o cargo era para fotógrafo. Um ano depois, em 2007, foi convidado para atuar na Governadoria - onde permanece até hoje.

“Só de estar na equipe de fotografia e fazer os registros oficiais do Governo do Estado já é uma valorização e reconhecimento do meu trabalho, pois nossas imagens fazem parte da história de Mato Grosso do Sul”, destaca Edemir.

Para o ano que se inicia, Chico se mostra positivo. “2020 não foi de um ano todo ruim, mas 2021 será melhor e muito mais competitivo para nós, pois temos muitas coisas para serem produzidas. Tenho certeza que realizaremos um grande trabalho das ações de governo para mostrar ao povo de Mato Grosso do Sul”.

E ao acompanhar o trabalho desenvolvido pelos três fotógrafos, não nos resta dúvida que a meta para 2021 será alcançada com êxito, enchendo nossos olhos com as belezas do Estado e com os acontecimentos que estão marcando a história.

