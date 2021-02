Do zero, empresária campo-grandense se destaca fazendo bolos durante a pandemia

A empreendedora Nathalia Oliveira - (Foto: Divulgação)

Começar um negócio na pandemia, essa não é uma tarefa fácil. A crise trazida pela pandemia foi o empurrão que faltava para Nathalia Oliveira, 24, virar empreendedora. Experiente na área da saúde, ela resolveu mudar completamente de ramo e passou a vender bolos para ter uma renda extra. O que ela não imaginava é que expandiria o negócio e que depois de um ano estaria com a sua empresa aberta.

“Tudo começou na época de pandemia, quando eu não achava emprego e o que eu achava não conseguia me adaptar. Bem nesse período, eu estava no processo de compra da minha casa e eu precisava de 10 mil reais”, contou Nathalia ao Light.

“Foi quando a minha irmã passou em frente a uma casa de bolos e me deu a ideia de começar a vender. De início eu disse que não, porque nunca foi a minha área, mas fiquei com aquele pensamento e fui conversar com a minha sogra, que me apoiou e me deu as coisas que eu precisava para começar”, completou.

Nathalia alega que os doces são feitos com carinho

A princípio, Nathalia começou a vender bolos simples, mas hoje, já trabalha com bolos vulcão, bolos de pote e diversos doces, como copo da felicidade e brigadeiros.

“Comecei a fazer os bolos na cozinha da minha sogra, e no começo preparei um bolo de chocolate, cenoura, formigueiro e laranja. Deixei tudo pronto e fui para as fotos, mas eu não tinha coragem de postar, tinha medo, insegurança e acabou demorando alguns dias para que eu começasse a divulgar meu trabalho”, disse.

A empreendedora explica que iniciou com apenas uma forma de bolo e não investiu nada. “Aos poucos fui fazendo mais bolos e crescendo, todo início é difícil, comecei na cozinha da minha sogra, depois fui para minha casa e agora tenho minha própria loja”, comemorou.

Aliada da empresária, a rede social foi o seu carro-chefe para expandir as vendas

“A rede social foi o meu carro-chefe de tudo. Eu comecei vendendo nos grupos do facebook, e foi estudando as redes sociais que eu fui vendo que era possível expandir muito mais. Hoje eu falo que a rede social é muito importante para mim, sem ela eu não consigo vender. Acho que ela é muito importante na vida de qualquer empreendedor”, ressaltou.

Nathalia ressaltou ainda como o apoio da família foi importante para iniciar o seu negócio, mesmo que na pandemia.

“Nunca tive nenhum contato com o ramo da confeitaria só fazia bolos para a minha família e todos eles amavam. A minha sogra me apoiou muito e foi a pessoa que disse para mim seguir em frente. Minha irmã sempre está comigo e meu marido fica nas entregas e na parte administrativa. Se eu não tivesse recebido esse apoio de toda a minha família, eu não tinha chegado aonde estou hoje”, afirmou.

“Hoje o quadro de pessoas que trabalham comigo aumentou e a minha empresa cresceu muito durante um ano. Faz apenas duas semanas que abri a minha loja e às vezes eu nem acredito como a Nathy Bolos está crescendo”, finalizou.

