Casal de MS percorre o litoral brasileiro pedalando para ajudar o próximo

Cruzar o país pedalando e ajudando o próximo. Esse foi o propósito do Casal Rosilene de Melo e Roberto Carvalho, que conseguiram concluir o desafio. Eles percorreram quase 5 mil km pelo litoral brasileiro, passaram por 12 estados de bicicleta e além da aventura tem a missão de ajudar o próximo.

Para conseguirem passar pelos 12 estados da BR-101 no tempo previsto, o casal estabeleceu a meta de pedalar pelo menos 100 km por dia. Ao todo, foram 31 dias pra cumprir o percurso do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul com muita aventura e paixão pelo pedal.

O casal contou ao Light quando começaram a ter gosto pelo pedal. “Como toda criança se apaixona por bicicleta, eu me apaixonei e estou até hoje. Com 14 anos comecei a competir no BMX, depois andei de Monark , e há 13 anos prático MTB”, disse Roberto.

O casal divide a mesma paixão

Com Rosilene, não foi diferente. Ela conta que também começou a gostar de bicicleta ainda quando criança.

“Meu avô me ensinou a andar de bicicleta na sua Barra Circular, depois eu e meus dois irmãos ganhamos uma Monark, era nossa diversão. Tem uns 8 anos que comecei e não larguei mais o MTB em longa distância”, afirmou Rosilene.

Questionada sobre como surgiu a ideia de ajudar o próximo, através dessa paixão, a ciclista disse que a ideia surgiu ao voltar de uma viagem.

“Foi quando eu estava retornando das férias em Natal – RN que decidi pedalar a BR -101. E a partir daí alguns amigos nos incentivaram a fazer a ação social com o pedal”, explicou Rosilene.

Para o casal, o propósito da viagem foi testar os limites físicos e psicológicos

“Eu cresci com ações sociais, a minha família sempre fez e quando eu era criança também fui beneficiada com essas ações. Eu sempre dizia que queria me formar e desenvolver algo que ajudasse outras pessoas”, ressaltou.

Para o casal, o propósito da viagem foi testar os limites físicos e psicológicos, e além do desafio pessoal, realizar a ação social e beneficiar as crianças carentes.

“A viagem iniciou no dia 01 de dezembro no Marco Zero da BR 101, em Touros/RN e finalizou no dia 31 no final da Rodovia em São José do Norte-RS. O percurso era de 4.825 km e pedalamos 4.200 km devido aos imprevistos de saúde, segurança e integridade física durante o trajeto”, contou.

"Foram muitas dificuldades nesses 30 dias longe de casa, além do trajeto, o terreno não era nada do que imaginávamos”, ressaltou.

“Em todo tempo insistimos, persistimos e não desistimos”

“No Nordeste, sofremos com o calor intenso, as serras infinitas trouxeram bastante desgaste. Na Serra Paulista com chuva, levei um tombo grande, que machucou muito o joelho, em Santos-SP com o corpo inchado, embarcamos pra Curitiba-PR para fazer tratamento. Tivemos Overtraining e estresses musculares”, disse Rosilene.

Apesar dos obstáculos que tiveram que enfrentar, o casal não parou e as dificuldades ficaram pequenas perto de uns maiores propósitos desta viagem.

Até o momento o casal arrecadou um total de R$ 12.173,24. As doações seguem abertas até o dia 07 de fevereiro.

Para saber sobre a rotina do casal, confira o perfil no Instagram.

