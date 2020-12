Bióloga conta com a ajuda de namorado motorista para se formar

O casal - (Foto: Arquivo pessoal)

Vender trufas, essa foi a alternativa que a bióloga Alexya Sandim, 23, encontrou para continuar os estudos e realizar o sonho de seguir a carreira da ciência. De um jeito diferente, ela e o namorado inovaram e com uma plaquinha dentro do carro, ele vende as trufas durante as viagens trabalhando como Uber em Campo Grande para que a namorada continue o mestrado e a pós-graduação tão sonhada.

A bióloga conta que o sonho de seguir esse caminho veio ainda quando criança. “Desde pequena eu quis ser bióloga e me identificava com a matéria de ciências ainda no fundamental, mas foi no ensino médio que eu tive a confirmação de que era mesmo o que eu queria para minha vida”, contou.

“Em 2018, eu realizei o meu sonho de se tornar bióloga e tive bolsa 100% durante todo o curso. Mas a profissão que eu amo e me identifico tem o lado difícil, que é a falta de oportunidade de emprego. Eu não consegui um emprego na área e ao tentar o mestrado pela primeira vez não consegui passar com bolsa, mas na segunda tentativa, em novembro de 2019, eu consegui passar em 6° lugar”, continuou.

Esses são os sabores de trufas que Alexya faz para vender

Para conseguir fazer o mestrado, Alexya precisou largar o emprego que tinha e conta ao Light como surgiu a ideia das trufas.

“Em janeiro deste ano eu saí do meu emprego, pois não ia dar pra conciliar as aulas do mestrado junto do emprego, foi quando o meu namorado começou a trabalhar no Uber e eu tive a ideia de fazer as trufas pra que ele pudesse vender e eu conseguisse pagar a mensalidade da pós-graduação e arcar com algumas despesas do mestrado”, explicou.

Ela explica que sempre s identificou com a parte de pesquisa. “O meu sonho de fazer o mestrado surgiu no segundo ano da faculdade, sempre gostei muito da parte da pesquisa e pra isso temos que nos qualificar, porque é uma área difícil de seguir carreira. Então eu comecei a sonhar e um dia quero chegar ao título de doutora”, disse.

A estudante afirma que recebeu muito o apoio do namorado e que ele a ajuda muito. “No começo, ele fez todo o investimento para que eu pudesse começar. Vários passageiros acham super legal essa ideia e ficam encantados com a plaquinha, muitos chegam até a tirar foto da placa”, comentou.

Questionada se já pensou em desistir, Alexya conta que não é fácil, mas que continua persistindo nos seus sonhos.

“Às vezes não é fácil, eu achava antes de começar, que venderia pelo menos umas 15 trufas por dia, e na verdade não, às vezes vende 5, às vezes 8, às vezes nenhuma, final de mês mesmo é bem fraco as vendas, mas mesmo assim eu persisto, em alguns momentos fico pra baixo, mas o meu namorado me ajuda muito em relação a isso, sempre me faz pensar positivo e me faz acreditar que vai dar tudo certo”, contou.

“O que me motiva a não desistir é o fato de que eu realmente preciso desse dinheiro pra realizar o meu sonho e sempre acredito que dias melhores virão. Além das trufas, eu ainda faço alguns serviços por fora, eu não fico parada e corro atrás. O que precisar fazer eu faço pra conseguir ajudar na minha casa, cumprir com meus compromissos e realizar o meu sonho”, finalizou.

Caso queira encomendar as trufas de Alexya, o telefone da biologa é (67) 99260-1833.

