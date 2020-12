Adote um idoso: Ação solidária arrecada presentes para idosos em campanha de Natal

A "cartinha do Sirpha" foi a maneira mais viável e segura para uma alegre festa natalina - (Foto: Divulgação)

Ganhar um sorriso de quem mais precisa. Esse é o lema do Sirpha Lar do Idoso, que neste ano realiza o Natal Solidário para promover a alegria aos 79 idosos residentes no local.

A “cartinha do Sirpha” foi a maneira mais viável e segura para uma alegre festa natalina. Para doar, é preciso entrar em contato com a instituição e escolher quantas cartas quiser. O evento é realizado há mais de dez anos e conta com apoio de amigos, funcionários, voluntários, empresas e pessoas físicas.

Entre os pedidos estão chinelo, bermuda, camiseta, hidratante, perfume, pijama, óculos, bolsa, kit de banho, lápis de cor, relógio, vestido, entre outros.

Todos os presentes arrecadados passarão por uma limpeza antes de serem entregues aos idosos. A entrega ocorrerá no dia 18 de dezembro, com direito a uma comemoração de natal interna - somente para eles.

Presentes arrecados no ano passado - (Foto: Divulgação)

Para Nathália Rocha Grabowski, 32, assistente social da instituição, essa ação é uma oportunidade para aqueles que sentem o desejo de contribuir para o bem-estar do próximo. “Se envolver neste projeto dá a oportunidade de realizar o sonho de alguém. Sonho esse que muitas vezes é simples e pequeno aos nossos olhos, mas para eles, os idosos, faz muita diferença”, disse.

Ela ainda ressaltou a importância das pessoas, mesmo diante desse período de isolamento social, realizarem um gesto generoso. “Mesmo com as dificuldades de isolamento social e medidas de proteção, cremos que será um lindo evento interno e que teremos a oportunidade de proporcionar-lhes um dia mágico de festa e realização de sonhos. Sentimos muito por não ter a comunidade conosco, sabemos da importância deste contato para os idosos. Mas, neste momento, esta medida de isolamento é também um ato de amor”, explica Nathália.

Sebastiana Deusina Rodrigues, 71, autônoma, ressaltou que é importante ajudar os idosos neste momento em que todos estão em família e eles se encontram sozinhos. “Penso que as pessoas precisam ser generosas. Nós temos em casa uma família, um conforto, mas há idosos que não tem nada disso, e querem presentes tão simples. Eu mesma pretendo doar e ajudar quem precisa, ainda mais nessa pandemia tão difícil que estamos vivendo.”

O evento é realizado há mais de dez anos e conta com apoio de amigos, funcionários, voluntários, empresas e pessoas físicas - (Foto: Divulgação)

O Sirpha Lar do Idoso é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fundada em 05 de fevereiro de 1967. O local é destinado ao domicílio coletivo de idosos, de ambos os sexos, independentes ou com algum grau de dependência aos quais recebem atendimento integral à saúde e bem-estar, com vistas a promoção, proteção e prevenção, zelando pela qualidade de vida dos acolhidos.

Para doar é bem simples: basta você solicitar essa lista com os pedidos pelo WhatsApp (67) 9-9170-7797. O próximo passo é escolher o pedido de um idoso e depois entregar o presente na instituição, que é localizada na Rua Luxo, 125 - Bairro Nova Lima. Os presentes deverão ser entregues até o dia 10 de dezembro.

Para saber mais, acesse o site do Lar Sirpha, e acompanhe também a página da instituição no Facebook e Instagram.

