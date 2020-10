Tecnologias implantadas pelo Detran-MS facilitam a vida dos motoristas em tempos de pandemia

Aplicativos de renovação da carteira de motorista, totens para pagamento de guias de trânsito. Estas são apenas algumas das tecnologias que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) têm colocado a disposição da população nestes tempos de pandemia. As mudanças têm dado bons resultados. A avaliação é do chefe do setor de fiscalização, Otílio Ajala Júnior, que falou hoje ao Giro Estadual de Notícias. Outro assunto abordado durante a entrevista foi a fiscalização do Detran MS e a necessidade da educação no trânsito de outras entidades de segurança na realização de blitzes nos fins de semana, para retirar motorista alcoolizados do volante.

Ele enfatizou a necessidade de mudança do comportamento. “As ações de tecnologia auxiliam e reforçam a ação da importância do distanciamento social em função da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). E ao mesmo tempo, reforça a necessidade de buscar os serviços digitais", acrescentou. A meta do Detran, segundo ele é proporcionar aos clientes mais comodidade e segurança para os que precisam do atendimento presencial.

Com relação as mudanças no Código de Trânsito, Ajala explicou que os motoristas ainda tem um longo aminho a percorrer para se adaptar as mudanças, diante do aumento no total de motoristas autuados por embriaguez ao volante. “O condutor hoje flagrado na lei seca comete infração gravíssima e perde 7 pontos na carteira, podendo chegar a 40 pontos. Mas se for reincidente não entra no cadastro positivo”. Salientou.

Outro aspecto é com relação ao etilômetro. “Os condutores autuados em flagrante e que se recusam a soprar o etilômetro são multados em R$ 3 mil”, enfatizou lembrando que além da embriaguez outras faltas muito comuns nas blitzes são motoristas dirigindo sem habilitação ou habilitação vencida . “Mas isso pode ser resolvido hoje com os aplicativos. Antes tínhamos dificuldades que o condutor colocava a carteira e esquecia o prazo pra ser renovado. Hoje existem meios tecnológicos como o app ou website que faz toda a renovação. A pessoa só vai ao Detran para fazer exame medico e coletar as imagens”, explicou.

Agendamento -O serviço de agendamento também pé outra facilidade do Detran em tempos de pandemia. Para agendar, o cliente precisa acessar o Portal de Serviços – Meu Detran e preencher os dados na aba de agendamento. Dessa forma, o atendimento será feito com horário marcado, precisando apenas que o cliente esteja com o número do protocolo em mãos.

A entrevista completa você confere no player.