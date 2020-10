PPP do Saneamento é marco histórico na universalização dos serviços da Sanesul em MS

“A Sanesul atua há mais de 40 anos e agora com a nossa parceria iremos avançar ainda mais na nossa meta. Nosso foco com a PPP é antecipar os investimentos necessários para falar em atingir em universalizar os serviços”. A afirmação é do diretor-presidente da Sanesul, Wlater Carneio Júnior, que comemorou o resultado da licitação da Parceria Público Privada de sabneamento (PPP) ocorrida na última sexta-feira na Bolsa de São Paulo, onde sagroU-se vencedora a empresa AEGEA. O direto-presidente da Sanesul esteve hoje participando de entrevista no programa Giro Estadual de Notícias.

“Para ampliar e melhor ainda mais os serviços o Governo fez a PPP. Contratamos a empresa privada para fazer investimentos em esgotamento sanitário. MS a partir de agora será primeiro estado a ter universalização do esgotamento”, salientou lembrando que o Governo do MS tem quatro projetos estruturantes e um deles é o do desenvolvimento do saneamento básico.

Com deságio de 38% em relação ao preço inicial, a empresa Aegea venceu o pregão com a oferta tarifária de R$ 1,36 (m³). Com isso, a companhia levou o contrato de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 68 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. Carneiro explicou como vai funcionar a parceria. O projeto de PPP da Sanesul tem como objetivo universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul, nos próximos 30 anos, e beneficiará 1,7 milhão de sul-mato-grossenses dos 68 municípios.

A previsão é de que, durante os 30 anos de concessão, sejam investidos R$ 3,8 bilhões pela iniciativa privada, sendo aproximadamente R$1 bilhão em obras e R$ 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema de esgoto.

Fiscalização

Carneiro lembrou que quem vai fiscalizar as operações é a Sanesul. “Acreditamos que no primeiro semestre do próximo ano serão investidos R$ 1 bilhão para que possam avançar com áreas de cobertura e sistemas de tratamento de esgoto. A relação com clientes, usuários não muda em nada. Continuamos com os escritórios, aplicativos, a página de atendimento continuará tudo igual. A gestão continua sendo da Sanesul. Na operação contratamos a empresa. Ou seja o que foi contratado com a empresa privada é operacional e a Sanesul continua atendendo o cliente”, esclareceu o diretor.

Ele destaca que atualmente a Sanesul já tem contrato 90% da operação por uma empresa privada que não faz investimentos. “Com a PPP a empresa vai fazer investimentos ao longo dos anos”, salientou ele.

O presidente da Sanesul destacou também que hoje na operação de esgoto 140 colaboradores agentes de tratamento fazem ações muito importantes. “Vamos reaproveitar funcionários e vamos estabelecer um novo plano de cargos para colaboradores já aprovado”, afirmou ele.

Com relação ao início da PPP, Carneiro frisou que após a final burocrática do processo, que deverá ser finalizada nos próximos 30 dias, vão assinar o contrato regra de transição. “Acredito que em um prazo de 90 dias estaremos fazendo a entrega de esgoto validando as mudanças. E os trabalhos realmente devem ter início no começo de 2021”, garantiu.

