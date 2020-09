MS prorroga para outubro a licitação da PPP do Saneamento que levará MS a ser o primeiro estado do País a universalizar serviços

Com uma água considerada de altíssima qualidade, Mato Grosso do Sul será o primeiro estado do Brasil a universalizar o serviço de esgotamento sanitário. A afirmação foi feita pelo diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul, Walter Carneiro Júnior, que participou hoje de entrevista no Giro Estadual de Notícias, do grupo Feitosa de Comunicação. Ele destacou que nesta semana foi publicado, no Diário Oficial do Estado, o Aviso de Prorrogação da Concorrência Nº 01/2020 relativa ao projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, para a prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 68 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. O prazo agora vai até outubro.

O projeto de PPP tem o objetivo de universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul nos próximos 10 anos e beneficiará 1,7 milhão de sul-mato-grossenses municípios.

Ele relembrou que o edital da licitação foi publicado em 15 de junho de 2020 e, durante o período de apresentação de pedidos de esclarecimentos foram recebidos pela Comissão Especial de Licitação, 349 questionamentos sobre os aspectos técnico, econômico-financeiro e jurídico de sete grupos de investidores interessados no projeto. Todos os questionamentos foram respondidos na medida em que eram recepcionados e a divulgação ocorreu em três blocos, nos dias 21 e 28 de agosto e 04 de setembro. A Comissão cumpriu integralmente as regras e prazos do edital.

O motivo da prorrogação, segundo ele, foi o interesse público e visa oportunizar maior prazo para análise das respostas aos questionamentos apresentados pelos interessados em participar do certame licitatório. “Foram muitos questionamentos e por isso resolvemos dar mais 30 dias para que os interessados possam melhor elaborar suas propostas”, disse o diretor-presidente da Sanseul. A empresa franqueou visitas técnicas ainda em janeiro de 2020, oportunizando aos interessados acesso a todas as instalações dos sistemas. As visitas aconteceram nas unidades regionais no interior do Estado, onde estão as estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias e as obras do sistema de esgotamento sanitário. Junto, acontece a apresentação das questões documentais que tratam dos licenciamentos ambientais e de operações.

Parceiros

“A empresa busca um parceiro ideal com “Expertise em Investimentos” no setor”, salientou o diretor presidente. A modelagem econômico-financeira proposta pela companhia, e já apresentada ao mercado, surgiu de um estudo minucioso sobre o aporte existente na Sanesul. “Estamos muito satisfeitos com o resultado do processo da PPP nesta primeira etapa. Todos os interessados foram unânimes em afirmar que nossas condições operacionais são grandes atrativos para os prováveis investidores. Isso nos dá a resposta que esperamos em relação ao nosso modelo apresentado, ou seja, que estamos no caminho certo no que diz respeito à forma como estamos tratando o esgotamento sanitário em MS”, comentou o Diretor Presidente.

Com a chegada de um parceiro em potencial, a Sanesul espera alcançar um investimento de mais de R$ 1 bilhão de reais. A expectativa é de que em até 10 anos todas as cidades operadas pela Sanesul em Mato Grosso do Sul tenham coleta e tratamento do esgoto doméstico, ou seja, é atingir o máximo de cobertura, a universalização.

“A parte estrutural de engenharia que está sendo proposta é encontrar um valor de investimento mínimo no metro cúbico tratado de esgoto. Com isso, a empresa parceira receberá de volta o valor investido de forma rápida e segura. Ou seja, quanto mais rápido ela conseguir viabilizar o tratamento do esgoto, mas rápido receberá o retorno do investimento”, explicou.

A empresa que será parceira na Sanesul na caminhada da universalização do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul será conhecida ainda em outubro em São Paulo onde acontece o leilão virtual do processo licitatório da PPP. O leilão será realizado pela Bolsa de Valores de SP.

“Foi um longo processo até o momento. Com estudos técnicos preliminares, audiência pública e muitas pessoas envolvidas na maturação do projeto. Contamos com apoio de profissionais e técnicos que tem como único objetivo melhorar o acesso da população ao saneamento, proporcionar maior qualidade de vida para a população e fazer de Mato Grosso do Sul o primeiro Estado a universalizar seus sistemas de saneamento água e esgoto”, finalizou o diretor.

Qualidade da água – O diretor da empresa exaltou a qualidade da água que fornecida a população. “Operamos em 68 cidades de MS sendo 128 localidades coletamos tratamos e distribuímos águas para mais de 650 familías. Ou seja toda esta indústria de captação distribuição de água responsabilidade muiito grande”, afirmou.

Com a estiagem ele lembrou que a Sanesul vem promovendo campanhas na mídia e nas redes sociais alertando a população para a importância do uso racional da água. “Temos uma água ainda mais tratada, certificada, uma água que o cidadão tem a tranqüilidade de saber que é creditada pelos órgãos de controle com toda excelência que a Sanesul desenvolveu ao longo de mais de 40 anos. Por isso estamos conclamando o consumo racional para que possa fazer uma gestão eficiente. Que nos dê condição de que não faltará água graças a mais de 1500 colaboradores diretamento ligados na operação que é a indústria do saneamento básico”, finalizou.

Doação de mudas - O diretor-presidente da Sanesul ainda falou sobre a campanha de distribuição de árvores que acontece na próxima semana. Serão distribuídas nas regionais espécies como Jacarandá-Mimoso, Angico, Pata-de-Vaca, Paineira e Ipê (amarelo, roxo e branco), a maioria encontradas na flora sul-mato-grossense.

A entrevista completa você confere no player abaixo.