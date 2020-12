MS é o 1º estado do País a implantar sistema de gerenciamento e controle de estoque de veículos

Mato Grosso do Sul, por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) será o primeiro Estado do Brasil a implantar o Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque). O sistema permite o gerenciamento e controle de veículos que visa criar uma base nacional que contemple comunicação, registro, controle e acompanhamento das transações comerciais viabilizando a escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento de entrada e saída de veículos, de acordo com o artigo 330 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Isso dará mais segurança para o consumidor que vende o carro e para o garagista.

A Portaria N” Nº 88, de 27 de novembro deste ano foi publicada no Diário Oficial do Estado e regula a implantação do sistema e dispõe sobre o cadastramento de estabelecimentos para utilização dele. Para falar mais sobre o assunto esteve hoje no Programa Giro Estadual de Notícas ,a diretora de habilitação do Detran-MS, Loretta Figueiredo.

De acordo com ela o cadastramento online foi aberto segunda-feira (7) e está disponível para as empresas pelo portal de serviços, Meu Detran www.meudetran.ms.gov.br.

Com o sistema os clientes terão mais segurança ao adquirir veículos de empresas credenciadas além da desburocratização dos serviços, uma vez que antes da implantação do Renave, a maioria das empresas recebia os veículos em consignação para a venda, sem assumir formalmente a responsabilidade sobre o bem, que agora já entra na loja com a alegação de venda feita em nome da credenciada, o que traz segurança jurídica ao vendedor

Já tínhamos controle destas revendas de usados e zero mas não tava normatizado. Havia a previsão legal registro de entrada e saida de veículos do estoque, Isso deveria existir. Aí agora o Contran normatizou e fez o decreto”, alegou.

No entanto as empresas devem fazer o credenciamento para participar pelo site.“É uma melhora que o Governo traz junto com o Detran. Abrimos na segunda-feira para empresas interessadas se credenciarem junto ao órgão. Porque só poderão participar quem se credenciar. Tem toda uma fiscalização e um controle”, afirmou Loretta. A idéia é segundo ela, iniciar os testes do sistema na próxima semana e vai implantar a partir de janeiro este sistema,.

Agilidade

A diretora esclarece que com a implementação do sistema Renave a meta é acompanhar e traçar toda a cadeia dominial dos veículos. “O sistema ajudará também a agilizar as transferências dos carros e segurança no ato, já que as vistorias serão feitas no local, não havendo necessidade de deslocamento. Isso traz mais segurança para quem tá comprando ou vendendo veículos. A maioria dos garagistas não transferia, agora vai lançar no Estoque está no pátio da concessionária tal monitoramento e teremos fiscalização volante sobre quais carros no pátio e no sistema”, finalizou.

