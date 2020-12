Ginecologista alerta sobre quais os fatores de risco de parto prematuro

No dia 17 do mês passado foi comemorado mundialmente o "Dia Mundial da Prematuridade". A data faz parte de uma conscientização da Organização Mundial da Saúde (OMS) que considera o parto prematuro aquele que ocorre antes de 37 semanas de gravidez. A idade gestacional, fatores de risco, mortalidade infantil e desenvolvimento do bebê são preocupações constantes na rotina daqueles que estão a espera da chegada do filho. Para reforçar a data, a campanha "Novembro Roxo" foi criada para destacar os riscos da prematuridade, e alertar sobre questões que envolvem o crescente número de casos. Para falar sobre o assunto o médico João Carlos Fantini, da Hapvida, esteve hoje participando do programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação.

Uma das questões dos fatores de risco da mortalidade do bebê nascer prematuro é o não acompanhamento do pré-natal. “Na pandemia algumas pacientes tiveram tem medo de ir as consultas e isso pode gerar aumento de partos prematuros. No entanto o volume de partos prematuros veio caindo diante do avanço da tecnologia da medicina. É claro que os índices ainda estão muito aquém do que se espera, mas já foram piores. Isso mostra que estamos no caminho, já que mesmo a pandemia não houve crescimento no número de partos prematuros”, destacou o obstetra.

Ele lembra que existem dois tipos de prematuridade de bebês: o tardio, que ocorre entre a 34ª e 36ª semana e prematuro precoce extremo abaixo de 28 semanas. “No precoce o bebê terá mais complicação. Na maioria, ou 70% dos casos de prematuros são após 34 semanas. Isso mostra melhora para a criança que ela tem uma chance maior de ter menos problemas”, explicou.

Fantini lembra que entre os principais fatores de risco para o nascimento de prematuros estão as comorbidades como hipertensão, que provoca a eclampsia ou pré-eclampsia, a diabetes, ser fumante ter excesso de atividades físicas, ente outros. “Duas causas podem indicar o parto prematuro: uma é a pré-eclampsia, que aponta que que o bebê não está bem ou a mãe tem risco ou o espontâneo gerado por infecção ou quando estoura a bolsa antes do prazo. A maioria dos partos prematuras são indicados. O parto espontâneo é minoria dos casos,mas os fatores de riscos são pressão alta, diabetes, fumantes, a mãe ter falta de saneamento básico. A falta de estrutura eleva o risco de infecções alimentares, assim como a atividade física excessiva pode ser fator de risco”, acrescentou o médico.

Outro ponto salientado pelo ginecologista são mas mães que já tiveram parto prematuro antes. “Elas devem ser acompanhadas pois pode ocorrer novamente. Estas mulheres necessitam de acompanhamento especializado a fim de tentar prevenir casos”, finalizou.

A entrevista completa você confere no player abaixo.