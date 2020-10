Fomentar crescimento, gerar empregos e garantir moradias são metas de candidato do MDB

Fomentar o crescimento de Campo Grande diante da pandemia, ampliar moradias e melhorar saúde para a população. Estasão algumas das propostas do deputado estadual Márcio Fernandes (MDB) candidato a prefeito de Campo Grande, que esteve hoj em entrevista no Giro Estadual de Notícias . Com um plano de ação que traz 15 metas instituídas, o destaque é a retomada da economia diante a pandemia, sob premissa de um Plano de Trabalho, com a tecnologia e a inovação em gestão como vetores de soluções para diversos problemas identificados na Saúde, Educação, e Mobilidade Urbana.

Ele conta que recebeu o convite do MDB para ser candidato a prefeito de Campo Grande e aceitou o desafio. “Primeiro porque amo a cidade. Nasci no Paraná, mas me criei, eu cresci e estudei na Capital. Me casei tenho duas filhas. Então vejo Campo Grande com potencial de crescimento que ano a ano vem perdendo a pujança”, citou.

O candidato alegou que na Capital a ausência de planejamento dos últimos anos, impactou negativamente os serviços prestados ao cidadão. “Enfrentam uma paralisia administrativa sem precedentes, com discursos e promessas políticas sem conexão com a realidade, e incapazes de atender suas necessidades”, criticou. De acordo com o candidato. “Voltar a crescer é o compromisso que fomenta o nosso Plano de Governo, por meio de um Plano de Trabalho baseado em avançados modelos de gestão e um profundo estudo acerca das necessidades e anseios do campo-grandense”. Suas propostas abrangem a elaboração da nova Lei do PRODES, para atualização de regras e benefícios do Programa, capazes de retomar a atração de empresas; Criação do Comitê Gestor de Inovação - Órgão Colegiado da Administração Direta, composto pelos Secretários Municipais, com a obrigação de coordenar os processos de Inovação, e ainda a reabertura do Hospital da Mulher nas Moreninhas e construção de 2 UPAs no Aero Rancho e Nova Lima.

O candidato alega que a Saúde terá uma atenção especial na sua gestão. “ Vamos fazer como o André, fiscalizar os postos na madrugada para ver como andam os serviços de atendimento. Vou aumentar o efetivo de pediatras. Temos mães que estão há 4 meses esperando levar seu filho ao pediatra. A idéia ainda é que o profissional atenda uma vez por semana nas escolas e voltar os dentistas, fazendo prevenção limpeza com flúor e tratamento Enfim na prevenção”, enfatizou.

Outro ponto salientado por Fernandes será investimento em moradias. “ Além de asfalto queremos priorizar a construção de 10 mil casas em quatro anos. Vamos investir nos programas habitacionais. Trazer dignidade para as famílias e fazer girar a economia dando emprego no setor de construção e movimentando o comércio de materiais de construção”, finalizou.,

