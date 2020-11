Fapec reforça medidas de biossegurança para garantir processo seletivo do MP em 54 cidades

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) é uma das principais realizadoras de concurso público do Estado e vai dar suporte ao XXIII Processo de Seleção de Estagiários com vagas para estudantes do nível médio, graduação e pós-graduação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP/MS). A presidente da Fapec, Nilde Brun esteve hoje no programa para falar um pouco mais sobre o planejamento da instituição em relação a realização das provas e o reforço nas medidas de biossegurança.

“A Fapec tem 37 anos de mercado e é uma instituição que realiza concursos, processos seletivos, vestibulares. Ela faz este trabalho há muito tempo”, sinalizou a presidente. Ela explica que em relação ao processo seletivo do MP será ainda mais complexo que os demais. “Estamos falando de aplicação de provas em 54 cidades simultaneamente. Por isso teremos ter maiores cuidados com a mesma preocupação, qualidade para que possa garantir a pessoa segurança de que não haverá vazamento de questões provas, enfim, de resultado”. enfatizou.

Nilde salienta que uma equipe de segurança está indo fazer o processo seletivo. “Isso ajuda a garantir que vai passar os que se prepararam e vai dar condições de dar resultado excelente para MP. Junto com a segurança vai uma comissão do concurso. A Fapec organiza tudo. A elaboração de prova ,segurança, limpeza e ainda mais agora a questão da biossegurança por conta da pandemia”, citou.

Ela frisa que no caso do MP a prova será presencial. “Mas estamos estamos tomando cuidados montando as equipes para os municípios. Elas saem simultaneamente abrem os envelopes de provas no mesmo momento, o ensalamento é no mesmo horário. Primeiro é feita toda a vistoria no prédio depois que ensalamos. Vazemos varredura para não ter fraude ou problemas”, sinalizou.

Além disso, ela destaca que a instituição tem como objetivo realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvimento institucional, prestação de serviços técnicos especializados e apoio técnico-administrativo e financeiro à comunidade, por meio de projetos e programas de trabalho desenvolvidos em parceria com organizações públicas e privadas.

A entrevista completa você confere no player abaixo.