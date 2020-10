Disputas de natação voltam amanhã de forma presencial no Rádio Clube

Com apoio dos Bombeiros, Funesp e da Sanesul, a Federação de Desportos Aquáticos do MS (FEDAMS), reinicia as competições de natação de forma presencial. Depois de apoiar dois eventos inéditos, de competição pelo processo online, a entidade reinicia as disputas que acontecem durante todo o sábado, dia 24 , na na piscina do Rádio Clube, Cidade com a participação de vários Clubes de Campo Grande. Os detalhes foram repassados pelo presidente da Federação de Desportos Aquáticos, Marcelo Vargas que esteve hoje falando ao Giro de Notícias.

De acordo com ele o circuito estadual de Natação vai cumprir medidas sanitárias criteriosas como, ausência de plateia ou convidados. Sem aglomeração. Somente os técnicos e os atletas, mais equipe de apoio e suporte como árbitros e bombeiros devem ocupar as dependências do local.

“É um novo jeito de fazer. O novo normal para fazermos as competições. Então estamos tendo como a aprender a mudar os hábitos. Os técnicos, pais, atletas, crianças menores, estão sendo orientados. O principal é que neste momento vamos fazer a competição sem público, de um jeito diferente, isolando áreas porque não pode movimentar as crianças. Esta competiçãoserá um teste porque se der certo teremos duas outras competições de nível nacional, virtual. Ou seja cada um faz no Estado e manda os resultados”, sinalizou Vargas.

Na competição de amanhã, o presidente da Fedams conta que foram 117 inscritos. “Nós temos pessoal de Costa Rica e Aquidauana vindo. Outros não vieram porque estão temerosos, outros porque não estavam treinando e não puderam participar. Pessoal de Corumbá. de Maracaju e Jardim, por exemplo não participarão da competição teste.

A entrevista completa você confere abaixo: