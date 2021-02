Vacinação no Rio atendeu neste sábado, 2,6 mil pessoas

Apesar do dia chuvoso, a vacinação da população acima dos 90 anos hoje no município do Rio atendeu 2.605 pessoas. Entre elas, 1.337 receberam a vacina, das 8h às 12h, no sistema de drive-thru montado pela Secretaria Municipal de Saúde, que hoje funcionou em nove postos.

Na primeira semana do esquema, entre segunda (1º) e sexta-feira (5), foram vacinadas 3.341 no posto instalado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que hoje não estava aberto. A partir da próxima segunda-feira (8), o posto do Parque Olímpico passa a funcionar também de segunda a sexta, das 9h às 15h. A Secretaria de Saúde informou que lá haverá vacinação no modo tradicional, para pedestres e pelo drive-thru.

Para o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, o serviço de drive-thru representa uma vacinação segura para os idosos. “Há drive-thru espalhados pela cidade, com vacinação super tranquila, rápida, cômoda e com segurança”.

O município já imunizou também 3.503 idosos acamados, em seu domicílio. Conforme o calendário da Secretaria de Saúde, na semana que vem as vacinas começam a ser aplicadas na segunda-feira em idosos de 89 anos, reduzindo a idade por ano a cada dia, chegando na sexta-feira (12) aos de 85 anos. No sábado (13), será o dia de vacinar quem não pôde ir durante a semana.