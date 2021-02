Vacinação contra a Covid-19 continua em Campo Grande com aplicação da 2ª dose em trabalhadores da saúde

A vacinação contra a Covid-19 continua em Campo Grande com a aplicação da segunda dose em trabalhadores da saúde e idosos asilados que receberam a primeira dose do imunizante do instituto Butantan na primeira etapa de vacinação, seguindo planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Até a sexta-feira (19) 9.333 pessoas pertencentes ao chamado grupo prioritário elencado pelo Ministério da Saúde para receber o imunizante nesta primeira etapa já haviam recebido a dose de reforço.

Conforme os dados do sistema de monitoramento da Sesau, até o momento já foram aplicadas 42.523 doses, sendo 33.190 D1 e 9.333 D2 em trabalhadores da saúde, idosos asilados e maiores de 18 anos com deficiência que vivem em residências inclusivas. Deste total, 7.361 doses são da AstraZeneca-Oxford que foram ministradas exclusivamente em trabalhadores da saúde e possuem prazo de até 3 meses para aplicação da segunda dose, portando seguem calendário diferente.

18.547 trabalhadores da saúde já foram imunizados com a primeira dose, o que representa 56% do público estimado em 32.941 pelo Ministério da Saúde. Destes, 8.803 já receberam o reforço com a segunda dose. A previsão do serviço de imunização é de que a vacinação siga até a sexta-feira, dia 26, considerando a quantidade de pessoas a serem imunizadas e doses ainda disponíveis.

O município iniciou a imunização emergencial contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro, menos de 12 horas após receber o primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. Foram destinadas 26.806 doses da vacina Coronavac, produzida pelo instituto Butantan em parceria com o laboratório Chinês Sinovac, para iniciar a imunização de 11.966 pessoas pertencentes ao grupo prioritário.

A primeira etapa abrangeu trabalhadores da saúde das unidades da rede municipal de saúde, hospitais, serviços de urgência, funerárias, idosos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas.

No dia 25 de janeiro Campo Grande recebeu mais 9.340 doses da vacina da Astrazeneca-Oxford para imunização exclusiva de trabalhadores da saúde. O intervalo previsto para aplicação da segunda dose é de três meses. Uma terceira remessa foi feita no dia 29 de janeiro, com 3.590 doses para iniciar a imunização dos idosos acima de 80 anos.

Por fim foi no dia 07 de fevereiro foi enviado um quarto lote de vacinas contendo 11.600 doses da Coronav. O município aguarda o recebimento de mais doses do imunizante para dar prosseguimento a vacinação do grupo prioritário.

Vacina CG

A Sesau disponibilizou um hotsite com todas as informações sobre a imunização em Campo Grande. Lá é possível consultar o calendário e os pontos de vacinação pré-estabelecidos. No site está disponível um vídeo com orientações sobre o sistema de identificação prévia.

Acesse e fique por dentro : http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg/