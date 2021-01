Unidades de saúde recebem mobiliário, materiais e instrumentos médico-hospitalares - (Foto: Divulgação 2017/ Prefeitura)

As unidades de saúde pertecentes ao Laboratório de Inovação da Atenção Primária (Liaps) receberam nessa semana mobiliário, materiais e instrumentos médico-hospitalares novos. Nove unidades integram o projeto executado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que visa o fortalecimento da Atenção Primária objetivando a melhoria da assistência prestada à população.

Além de novas cadeiras, foram entregues instrumentos médicos como pinça, cabo de bisturi, tesoura, estabilizador, termômetro digital, entre outros. As unidades já foram contempladas com computadores novos e mobiliário.

Intregam o Laboratório de Inovação as seguintes unidades: UBS Coophavilla, UBSF Moreninha, UBS Tiradentes, UBSF Vida Nova, UBSF Noroeste, UBSF Parque do Sol, UBSF Itamaracá, UBSF Oliveira e UBSF Batistão.

Liaps

O projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde INOVAAPS, tem como objetivo apoiar o Sistema Único de Saúde do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no desenvolvimento de um Distrito de Saúde Escola, nas áreas de atenção primária, vigilância e promoção da saúde, através da articulação de saberes e conhecimentos construídos na Fiocruz e em outras instituições de excelência, orientando esta articulação para a identificação, análise e intervenção sobre cenários considerados essenciais para o desenvolvimento institucional, subsidiando assim o processo de tomada de decisão do Ministério da Saúde.