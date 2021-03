Shopping da Capital recebe ônibus para realização de exames gratuitos de mama

O ônibus é da Cassems - (Foto: Divulgação)

O Shopping Bosque dos Ipês em parceria com o Hospital Cassems vai receber entre os dias 2 e 7 de março o ônibus de prevenção ao câncer de mama.

Nele serão realizados exames gratuitos de mamografia, para mulheres que tenham entre 40 e 59 anos. O Projeto de Prevenção do Câncer consiste na realização de atividades de prevenção de câncer e detecção precoce em municípios do estado de Mato Grosso do Sul, tendo como principal objetivo facilitar o acesso da população feminina à prevenção do câncer de mama.

Para ser atendida, a paciente deve fazer seu agendamento antecipado no site do Bosque dos Ipês e, no dia do exame, chegar com 30 minutos de antecedência para preencher a ficha de cadastro.

O atendimento é realizado a cada 30 minutos, sendo 2 pessoas a cada hora, das 7 às 12 e das 13 às 17h.