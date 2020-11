SES inicia webinários da campanha de combate à Dengue, Zika e Chikungunya

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Diretoria Geral de Vigilância em Saúde, inicia a partir desta terça-feira (17), webinários sobre as ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, que integram a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. O primeiro webinário será: ‘Fluxo da Vigilância Epidemiológica, LACEN e Vetores da Dengue, Chikungunya e Zika’. A web será transmitida às 14h30, via Telessaúde.

Segundo a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, o objetivo da web é promover a orientação dos municípios quanto aos fluxos de Vigilância Epidemiológica referentes a Dengue, Zika, Chikungunya.

“Vamos informar também aos municípios sobre o envolvimento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) na questão do fluxo laboratorial, sobre a importância da coleta das amostras e do envio correto para o laboratório de referência”, explica a diretora-geral em Vigilância em Saúde, Larissa Castilho.

Com o tema ‘Aproveite a Quarentena e Limpe seu Quintal!’ diversas ações estão programadas para este mês como webnários e o lançamento da produção da Biofábrica. No dia 21 de novembro, acontecerá o Dia “D” de combate à Dengue, Chikungunya e Zika no Estado.

Veja a programação completa dos webinários:

- 17 de novembro, às 14h30, acontece a web: ‘Fluxo Vigilância Epidemiológica, Lacen e Vetores da Dengue, Zika e Chikungunya’, ministrada pela gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener; Além da participação da coordenadora do Cievs/SES, Karine Barbosa; Farmacêutica-Bioquímica especialista em Análises Clínicas, do Lacen/MS, Gislene Lichs; coordenador estadual de Controle de Vetores, da SES, Rafael Rodrigues.

- 18 de novembro, às 14h30, acontece a web: ‘Panorama Estadual e recomendação das ações aos municípios’, ministrado pelo coordenador Estadual de Controle de Vetores da SES, Rafael Rodrigues Silva. O evento será destinado aos 79 secretários municipais de saúde do Estado.

- 19 de novembro, às 14h30, acontece a web: ‘Automedicação relacionados à Dengue, Zika e Chikungunya’, ministrado pelo gerente Técnico de Medicamentos da SES, Adam Macedo Adami.

- 24 de novembro, às 14h30, acontece a web: ‘Manejo clínico da Dengue em tempos de Covid-19, ministrada por Andyanne Tetila, da UFDG/SES.

- 27 de novembro, às 14h30, acontece a web: ´Dengue, Zika e Chikungunya e os desafios enfrentados no momento da pandemia, ministrado pelo enfermeiro Everton Ferreira Lemos, Coren/MS.

Rodson Lima, SES

Foto: Maria da Glória Galembeck/Fiocruz