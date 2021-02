Conheça o serviço que fornece gratuitamente óculos a crianças com problemas de visão na Capital

O pedido deve ser feito diretamente no Centro de Especialidades Infantil Dr. José Paniago (CEI) - (Foto: João Garrigó)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), reativou em novembro do ano passado o serviço para fornecimento de óculos com lentes corretivas a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que tenham problema de visão. A resolução que normatiza o atendimento foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do município (Diogrande).

O fornecimento dos óculos visa proporcionar aos pacientes a correção de miopias, hipermetropias e astigmatismos, sendo todo o material 100% custeado pelo município e a confecção em laboratório próprio.

Para ter acesso ao serviço é necessário que o paciente apresente a prescrição realizada por um médico oftalmologista da Rede Municipal de Saúde. A consulta pode ser agendada pela unidade básica de saúde mais próxima. O prazo de validade da receita do óculos de lentes corretivas é de 90 dias contados a partir da prescrição da mesma.

O atendimento será feito conforme capacidade de produção do laboratório óptico, produzindo as lentes corretivas conforme as especificações previstas na resolução.

O pedido deve ser feito diretamente no Centro de Especialidades Infantil Dr. José Paniago (CEI), localizado na Avenida Manoel da Costa Lima, nº 3272, observando todas os requisitos necessários. O horário de funcionamento da unidade é segunda à sexta das 07h às 20h e no sábado das 07h às 19h.