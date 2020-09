Se atentar aos rótulos é um dos fatores que garante saúde e vida saudável ao consumidor

No entanto, isso pode ser uma tarefa um pouco complicada para aqueles que não têm tanta prática no assunto - (Foto: Divulgação)

Você costuma conferir o rótulo da embalagem antes de adquirir os produtos nos supermercados? Algumas até tentam, mas realizar a tarefa é muito importante para quem quer manter uma vida mais saudável e fazer escolhas mais conscientes. É por meio do rótulo que é possível encontrar informações como tamanho da porção de cada alimento, valores diários de cada produto, nutrientes, gorduras, carboidratos, proteínas e outras substâncias.

No entanto, isso pode ser uma tarefa um pouco complicada para aqueles que não têm tanta prática no assunto. A nutricionista do Fort Atacadista, Bruna Janaina da Silva, dá algumas dicas de como interpretar esses dados de forma simples. "Os rótulos são feitos para transmitir informações, de forma clara, sobre os alimentos, dando ao consumidor a possibilidade de escolhas saudáveis que contribuam com a sua saúde", destaca.

Segundo Bruna, muitas pessoas acham que apenas ler as calorias da tabela nutricional do alimento já é o suficiente, porém, outros elementos são mais relevantes para avaliar a qualidade nutricional de um alimento. Um exemplo é a lista de ingredientes e a ordem que eles aparecem. "A ordem está relacionada com a quantia daquele ingrediente no produto. Isto significa que o primeiro alimento da lista é o que está em maior quantidade naquele alimento", explica a nutricionista.

Além disso, é essencial se atentar à quantidade de açúcar presente nos produtos e suas diversas nomenclaturas. Em alguns exemplares de sucos de caixinha, é possível verificar que há, além do açúcar, o chamado "açúcar invertido", ingrediente bastante utilizado pela indústria para conferir textura adequada aos produtos e também auxilia na formação de cor e de aroma, através do escurecimento não enzimático.

"Este produto é aplicado por ser mais doce que a sacarose (açúcar). Ele adoça com menor quantidade, e é mais solúvel em água, o que favorece seu uso em produtos que não podem cristalizar após a sua produção", diz. Já o açúcar branco apresenta riscos à saúde por ser um alimento muito processado, de fácil absorção e que eleva a glicose no sangue, podendo levar a diversos problemas de saúde, como a diabetes.

Bruna também orienta a respeito do significado dos itens da tabela de informações nutricionais:

Valor energético: É a energia produzida pelo nosso corpo proveniente dos carboidratos, proteínas e gorduras totais, Na rotulagem nutricional o valor energético é expresso em forma de quilocalorias (kcal) e quilojoules (kJ). "Prefira alimentos com menor valor calórico", argumenta.

Carboidratos: São os nutrientes cuja principal função é fornecer a energia para as células do corpo. São encontrados em maior quantidade em massas, arroz, açúcar, mel, pães, farinhas, tubérculos (batata, mandioca, inhame, etc.) e doces em geral. Alimentos ricos em carboidrato com mais de 6g/100g de fibras e proteína, são boa escolha.

Proteínas: São nutrientes necessários para construção e manutenção dos nossos órgãos, tecidos e células. Encontramos nas carnes, ovos, leite e derivados, e nas leguminosas (feijão, soja e ervilha).

Gorduras totais: São nutrientes que também fornecem energia para o corpo e ajudam na absorção das vitaminas A, D, E e K. As gorduras totais referem-se à soma de todos os tipos de gorduras encontradas em um alimento, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Procure alimentos com menos de 10g de gordura por 100g.

Gorduras saturadas: Tipo de gordura presente em alimentos de origem animal. O consumo excessivo desse tipo de gordura pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por isso o consumo deve ser moderado. São exemplos: carnes, toucinho, pele de frango, queijos, leite integral, manteiga e requeijão. Prefira alimentos com pouca ou nenhuma gordura saturada.

Gordura Trans: Encontrada em grande quantidade em alimentos que utilizam gordura vegetal hidrogenada em suas preparações. O consumo desse tipo de gordura deve ser muito reduzido, considerando que o nosso corpo não precisa desse tipo de gordura, além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Não se deve consumir mais de 2 gramas/dia.

Fibras alimentares: Está presente em diversos tipo de alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, feijões e alimentos integrais. A ingestão de fibras auxilia no funcionamento do intestino.

Sódio: É encontrado no sal de cozinha e em alimentos industrializados (embutidos, enlatados, salgadinhos, molhos prontos). Deve ser consumido com moderação, pois em excesso pode causar o aumento da pressão arterial.

