Saúde e Algo Mais com Ricardo Ayache estreia na TV MS Record

O programa Saúde e Algo Mais, apresentado pelo médico Ricardo Ayache, chega a TV MS Record - (Foto: Divulgação)

Um ano após sua estreia na televisão, o programa Saúde e Algo Mais, apresentado pelo médico Ricardo Ayache, chega a TV MS Record em novo horário e com novo cenário. Mais moderno e interativo, a atração segue debatendo temas cotidianos de grande interesse da sociedade, além das tendências para um estilo de vida saudável. O Saúde e Algo Mais vai ao ar no canal 11 da TV aberta de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30, a partir do dia 1 de fevereiro.

Com trajetória de mais de 28 anos na medicina, Ricardo Ayache leva ao programa, como apresentador, seu histórico de gestão em saúde e conhecimento sobre temas sociais em entrevistas que versam sobre diversos temas. Em um ano de programa, o Saúde e Algo e Mais recebeu figuras públicas como o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, médicos de diversas especialidades, artistas, representantes de instituições assistenciais e muitos outros.

Com trajetória de mais de 28 anos na medicina, Ricardo Ayache leva ao programa, como apresentador, seu histórico de gestão em saúde

"Na primeira fase do programa discutimos temas muito importantes para a população e para o nosso crescimento enquanto sociedade. Agora, em uma casa nova, o nosso objetivo é fortalecer o Saúde e Algo Mais como espaço de debate de qualidade e informação útil para todos".

Para o diretor de marketing da TV MS Record, Ulysses Serra, o programa Saúde e Algo Mais chega à emissora com audiência e qualidade reconhecidas. "Esperamos somar com esse projeto que já é muito importante para a comunicação de Mato Grosso do Sul. Sem dúvidas, essa parceria contribuirá para o acesso da população à informações fundamentais", diz.