São Paulo tem mais de 15 mil novos casos de coronavírus em um dia

Com 15.371 novos casos nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma, até este momento, 575.589 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.

É o segundo maior número de casos já contabilizado pelo estado em apenas um dia e bem acima da média diária do estado, em torno de 10 mil casos por dia. O recorde diário ocorreu no dia , com 16.777 casos.

O estado chegou a contabilizar mais de 19 mil casos em um único dia, mas isso tinha sido resultado de um acúmulo de dias por causa de um problema no sistema de contabilização do Ministério da Saúde. Desta vez, segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o número alto se deve ao fato de que a extração de (4) contabilizar dados obtidos até as 12h, quando em geral o que ocorre é que a extração cotidiana pega dados cadastrados até a meia-noite. Às ças-feiras o número também tende a ser mais alto porque contabiliza dados que estavam represados no final de semana.

Do total de casos diagnosticados, 383.713 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 72.109 após internação.

(4), o estado registrou mais 337 mortes, somando agora 23.702 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

Há 13.236 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 5.672 delas em estado grave e 7.564 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) do estado está em torno de 60,8% no estado e de 59,3% na Grande São Paulo.