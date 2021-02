Rio vacina idosos acima de 85 anos sem saber quando recebe mais doses

A cidade do Rio de Janeiro vacina hoje (13) pessoas com 85 anos de idade ou mais contra a covid-19. Postos de saúde e pontos de vacinação drive thru, entre eles o do Sambódromo, estão abertos até as 12h para aplicar a primeira dose da vacina nesse público-alvo.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, no entanto, que só há doses de vacina garantidas para pessoas com 83 anos ou mais de idade, que devem ser imunizadas até terça-feira (15).

Para manter o calendário de vacinação já anunciado, que prevê a vacinação de pessoas com 80 anos ou mais até o fim da próxima semana e de pessoas com 75 anos ou mais na última semana de fevereiro, será preciso receber novas doses.

Até as 8h20 de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tinha informação sobre a chegada de novos carregamentos do imunizante. De acordo com a secretaria, são necessárias 36 horas para garantir a distribuição dos imunizantes aos postos de saúde de sua rede.

“A expectativa é que a gente possa manter nosso calendário, se a gente receber mais doses do Ministério da Saúde. A gente está aguardando essa definição, para saber como proceder ao longo da próxima semana”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

O Rio já deu a primeira dose da vacina a profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos de idade, idosos em abrigos, quilombolas, indígenas e idosos com 85 anos ou mais. Para essas pessoas, a segunda dose está garantida.

“Hoje o Rio de Janeiro encerra a vacinação de todas as pessoas com 85 anos ou mais. Na semana que vem, a gente inicia a vacinação com a segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan”, disse Soranz.

Até a noite de ontem (12) 240,5 mil pessoas já tinham recebido a primeira dose.