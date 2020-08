Rio tem 13.715 mortos por covid-19 e quase 169 mil infectados

O estado do Rio de Janeiro registra 13.715 óbitos por covid-19 desde o primeiro caso da doença em março e um total de 168.911 pessoas infectadas. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira (4) que existem ainda 1.012 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 150.976 pacientes se recuperaram da doença. Desde ontem, foram 111 mortes e 847 novos casos.

Infectados

A cidade do Rio de Janeiro lidera disparado o número de infectados pela covid-19, com 72.722 casos confirmados. Os municípios a seguir, pela ordem, com maior concentração de doentes pelo novo coronavírus são: Niterói (9.079); São Gonçalo (8.626); Duque de Caxias (6.445); Macaé (5.666); Nova Iguaçu (4.207); Angra dos Reis (3.836); Volta Redonda (3.630); Itaboraí (3.371); Campos dos Goytacazes (3.095); Magé (2.519); Teresópolis (2.508); São João de Meriti (2.359); Belford Roxo (2.322); Maricá (2.180); Queimados (2.037); Itaguaí (1.877); Itaperuna (1.763); Cabo Frio (1.488); Nova Friburgo (1.353) e Rio das Ostras (1.289).

Óbitos

Do total de 13.715 mortes por covid-19 no estado, o município do Rio tem o maior número de vítimas, 8.419. Depois vem São Gonçalo (599); Duque de Caxias (582); Nova Iguaçu (441); São João de Meriti (326); Niterói (309); Belford Roxo (216); Campos dos Goytacazes (211); Itaboraí (171); Magé (162); Petrópolis (146); Mesquita (140); Nilópolis (128); Volta Redonda (127); Angra dos Reis (117); Macaé ( 116); Itaguaí (94); Teresópolis (890); Maricá (83) e Cabo Frio (82) estão entre as 92 cidades fluminenses com maior número de óbitos.

As informações do boletim diário de covid-19 estão no painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.