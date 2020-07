Rio de Janeiro tem 150 mortes em 24 horas por covid-19

O Rio de Janeiro registrou 150 novos óbitos nas últimas 24 horas, subindo para 13.348 o total mortes por covid-19 no estado. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio há até esta -feira (30), 163.642 casos confirmados da doença no estado. Há ainda 976 óbitos em investigação, e 321 foram descartados. Entre os casos confirmados, 139.967 pacientes se recuperaram da doença.

Infectados

O município do Rio lidera disparado o número de infectados pelo novo coronavírus com 70.989 doentes. Em seguida vem Niterói, na região metropolitana, com 8.980 infectados. Depois, São Gonçalo (8.257); Duque de Caxias (6.158); Macaé (5.601); Nova Iguaçu (4.120); Angra dos Reis (3.791); Volta Redonda ( 3.361); Itaboraí ( 3.293); Campos dos Goytacazes (2.951); Magé (2.500); Teresópolis (2.398); São João de Meriti (2.261); Belford Roxo ( 2.101); Maricá (2.096); Queimados (2.012); Itaguaí (1.858); Itaperuna (1.668); Cabo Frio (1.419); Nova Friburgo ( 1.236); Rio das Ostras (1.222); Petrópolis (1.220); Guapimirim (1.124); Três Rios (1.121) e Resende com 1.054 casos estão entre as cidades fluminenses com maior número de infectados.

Óbitos

Do total de 13.348 mortes de covid-19 no estado, a capital fluminense tem um número expressivo de vítimas, com 8.270 óbitos. Em seguida pela ordem: São Gonçalo (579); Duque de Caxias (566); Nova Iguaçu ( 427); São João de Meriti (315); Niterói (300); Belford Roxo (209); Campos dos Goytacazes (204); Itaboraí (160); Magé (158); Petrópolis (137); Mesquita (135); Nilópolis (124); Volta Redonda (117); Angra dos Reis (115); Macaé (113); Itaguaí (87); Maricá (82); Teresópolis (79); Cabo Frio (77); Barra Mansa ( 68); Nova Friburgo ( 63) e Rio das Ostras com (55), estão entre as cidades com maior número de mortes no estado.

Para mais informações, clique aqui e acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio .