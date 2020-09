Rio de Janeiro confirma mais 25 mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais 25 mortes por covid-19, segundo o boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado no início da noite desta segunda-feira (7). Com os novos óbitos, o número de vítimas no estado chegou a 16.593 desde o início da pandemia, em março.



Além das mortes confirmadas, há 353 casos em que a possibilidade de o óbito ter sido causado pela covid-19 está em investigação.



A atualização dos dados da secretaria também informa a ocorrência de mais 234 casos da doença, número que eleva o total de diagnósticos confirmados no estado para 233.052. Entre esses casos, 211.451 se recuperaram e 4.579 continuam em acompanhamento médico.



As cidades que registram mais mortes pela doença no estado são Rio de Janeiro (9.924), São Gonçalo (666), Duque de Caxias (663), Nova Iguaçu (530), São João de Meriti (401), Niterói (390), Campos dos Goytacazes (324), Belford Roxo (268), Itaboraí (203) e Magé (197).



Já em relação aos casos confirmados, os números acumulados são mais elevados no Rio de Janeiro (93.652), em Niterói (11.637), São Gonçalo (11.185), Duque de Caxias (8.476), Belford Roxo (7.992), Macaé (7.284), Volta Redonda (5.756), Nova Iguaçu (5.603), Angra dos Reis (4.901) e Campos dos Goytacazes (4.809).