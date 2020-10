Rio de Janeiro chega a 20 mil mortes e quase 300 mil casos de covid-19

O estado do Rio registrou 20.021 mortes por covid-19, com 295.021 casos confirmados. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (22), pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES). Ainda há 434 óbitos em investigação e 270.824 pacientes se recuperaram da doença.

A maior parte das mortes por covid-19 ocorreu na capital, foram 11.777 óbitos. Entre os demais municípios com maior número de óbitos estão: São Gonçalo (775), Duque de Caxias (769), Nova Iguaçu (653), Niterói (485), São João de Meriti (477), Campos dos Goytacazes (418), Belford Roxo (322), Petrópolis (241), Magé (240), Volta Redonda (236), Itaboraí (229), Nilópolis (200), Angra dos Reis (197), Mesquita (187), Barra Mansa (175) e Cabo Frio (168).

A capital também lidera no número de casos confirmados, com 115.213 pessoas infectadas. Entre os demais municípios com maior número de casos estão: Niterói (14.994), São Gonçalo (13.367), Belford Roxo (10.692), Duque de Caxias (10.454), Macaé (8.982), Nova Iguaçu (7.313), Campos dos Goytacazes (7.158), Volta Redonda (7.124), Teresópolis (6.867) e Angra dos Reis (5.971).