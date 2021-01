Reforçando o combate ao Aedes, fumacê percorre 12 bairros nessa terça

O serviço de borrifação ultra-baixo volume (UBV) conhecido como fumacê - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Doze bairros de Campo Grande estão na rota do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – popularmente conhecido como Fumacê -, nessa terça-feira (05). As equipes passarão pelos bairros Carvalho, Centro Oeste, Doutor Albuquerque, Jardim Paulista, Lageado, Los Angeles, Jardim Noroeste, Pioneiros, Tiradentes e Universitário.

Haverá uma equipe da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau ) em cada bairro, sendo que elas seguirão um itinerário previamente estabelecido. Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário das equipes: