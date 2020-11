Qual é a razão para você se exercitar todo dia?

Empresária e jornalista Isabela Rocha, de 40 anos, vem lutando contra o câncer e sorrindo - (Foto: Divulgação)

Todos querem se exercitar, dão o primeiro passo e, depois, desistem! O treinador Eder Wagner explica que a grande fragilidade nessa decisão costuma ser o objetivo escolhido como motivador para se começar a treinar. “Nesta época do ano, muitos dão início à atividade física de olho no projeto verão, porque o peso está incomodando ou vai à praia ou a um evento especial. Mas, o motivo mais importante para você começar a malhar é a sua vida, invista em sua saúde, o exercício com rotina é o melhor remédio!”

Assim, todo dia com 30 minutos de exercícios funcionais, a empresária e jornalista Isabela Rocha, de 40 anos, vem lutando contra o câncer e sorrindo. “No tratamento, você consome muita droga e a atividade ajuda na auto-estima, você se sente melhor, controla o peso, a gordura corporal”, comentou.

Para Isabela, o aprendizado sobre a importância em levar uma vida saudável deve começar cedo, como medida preventiva contra qualquer tipo de doença. “Quem cuida de você é você mesmo, esse é o melhor tratamento. Se você tiver consciência desde jovem, saber o que é essencial, como investir o seu tempo em uma atividade física, poderá fazer a diferença no futuro. O primeiro passo é saber o que é essencial para viver bem. A gente nunca sabe quando vai morrer, é importante encarar a vida positivamente e deixar o exemplo aos filhos”, disse Isabela, casada e mãe de três meninas, de 9, 7 e 4 anos.

Há 12 anos lidando com pacientes com câncer, o médico oncologista Fabrício Colacino identificou que quem pratica atividade física obtém os melhores resultados no tratamento. “Pacientes que fazem pelo menos 30 minutos de exercícios com regularidade de três vezes na semana, adotam um estilo de vida mais saudável associado à boa alimentação, se previnem principalmente contra o câncer de mama e de próstata. E aqueles que enfrentam a doença, em tratamento com quimioterapia ou hormoterapia, e praticam uma atividade toleram mais e evoluem mais para cura”, explicou o médico.

Por todos os benefícios que os exercícios podem trazer à sua saúde, o treinador Eder Wagner oferece três dias de treinos experimentais e gratuitos na Life30. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone: 67 9 9884-5418. “Você é a principal razão para se exercitar todo dia!”