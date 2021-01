Provas para residência multiprofissional em saúde mental da Sesau acontecem neste domingo - (Foto: Divulgação)

As provas do programa de residência multiprofissional em saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) acontecem neste domingo (31) em Campo Grande. Estão sendo ofertadas vagas na área de enfermagem, psicologia e serviço social com bolsa no valor de R$ 3,3 mil por mês para os interessados em atuar nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Ao todo o processo teve 180 inscrições homologadas.

As provas serão realizadas na Escola Padrão, localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.293, Vila Manoel Taveira. A abertura dos portões será às 7h15 e serão fechados às 08h15. O início das provas está previsto para às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. O edital com o ensalamento pode ser conferido clicando aqui.

O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que estiver portando um dos documentos de identificação, como Cédula de Identidade (RG), Carteira de Identidade fornecida por órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Na hipótese de candidato estrangeiro, apresentação de um documento de identificação oficial de estrangeiro. Não será permitido ingresso de candidatos na sala de realização da prova após o início da mesma.

O gabarito oficial preliminar da prova será disponibilizado no dia 01 de fevereiro no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.

O candidato poderá recorrer através de recurso dirigido à comissão do processo de seleção por meio do preenchimento do formulário de recurso disponível no Edital, que deverá ser enviado para o e-mail saudementalressesau@gmail.com o período de 02 e 03 de fevereiro de 2021, sendo que no dia 03 de fevereiro será recebido até as 17h.

O recurso deverá ser individual, com a indicação do número da questão e de forma fundamentada, constando a referência bibliográfica.

Serão considerados reprovados os candidatos que tiverem rendimento na prova inferior a 60% (sessenta por cento) do valor total da mesma.

No dia 08 de fevereiro de 2021, será divulgado o gabarito oficial definitivo, resultado final da prova, classificação final disposta em ordem decrescente de nota, considerando a soma dos pontos obtidos pelo candidato na prova, por categoria profissional que será publicado no site

www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.

Normas de biossegurança

A fim de garantir a segurança dos participantes em razão da pandemia de Covid-19 as provas serão aplicadas em salas com lotação máxima de 30% de sua capacidade normal. Os candidatos deverão respeitar a marcação de distanciamento no piso. Será permitido ao candidato levar a sua garrafa ou copo de água em material transparente, assim como o frasco de álcool em gel, também em embalagem transparente. O uso de máscara é obrigatório durante a prova e permanência no local de aplicação.