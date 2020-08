Prorrogada vacinação contra sarampo para adultos entre 20 e 49 anos

Adultos entre 20 e 49 anos tem até 31 de outubro para se vacina contra o sarampo - (Foto: SECOM GOV MS)

Adultos entre 20 e 49 anos tem até 31 de outubro para se vacina contra o sarampo. As pessoas que fazem parte do público alvo devem ser revacinadas mesmo se já tomaram a dose da vacina anteriormente. Pois, esta faixa etária é a responsável por manter a circulação viral no país.

Este ano Mato Grosso do Sul registrou sete casos positivos de sarampo. Todos foram notificados em Campo Grande e tinham idade entre 20 e 53 anos, sendo que um paciente retornou da França para Campo Grande em janeiro de 2020, outro retornou do Rio de Janeiro no período de incubação, e os quatro restantes estavam em Campo Grande sem história de viajem, evidenciando a circulação do vírus no município.

Além da campanha, o Calendário Vacinal do SUS continua, com a aplicação de dose zero para crianças de seis a 11 meses e 29 dias; Intensificação da vacinação de rotina, com duas doses a partir de 12 meses a 29 anos de idade e uma dose para a população de 30 a 49 anos de idade.

Ainda conforme o calendário o bloqueio vacinal seletivo deve acontecer em até 72 horas em todos os contatos do caso suspeito. Durante as ações de bloqueio, recomenda-se vacinação seletiva, ou seja, se houver comprovação vacinal, não deve haver revacinação.

Pessoas com mais de 50 anos deverão ser vacinadas somente em caso de contato com caso suspeito, caso as mesmas não tenham comprovação vacinal. Não há falta de doses para a vacinação de rotina ou bloqueio.