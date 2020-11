Programa estadual financia pesquisa com medicamentos anticâncer

UFGD - (Foto: Fundect)

A startup Oncolytic desenvolve uma nova geração de medicamentos para o tratamento de combate ao câncer. Encubada na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e com parceiros em outras instituições de ensino, a empresa foi uma das selecionadas para receber investimentos do Programa Centelha MS, iniciativa da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) em parceria com a Financiadora de Projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação (Finep).

“A Oncolytic é uma empresa de base tecnológica voltada para o desenvolvimento de uma nova geração de medicamentos para o tratamento de câncer. As atuais formas de tratamento são bastante invasivas e tem baixa seletividade, ou seja, elas não conseguem distinguir quais são as células saudáveis e quais são as células cancerígenas do organismo”, afirma o pesquisador da Oncolytic, Caio Oliveira.

Os medicamentos desenvolvidos pela Oncolytic buscam justamente romper essa barreira. “Nossa proposta enquanto empresa incubada pelo Centelha MS é desenvolver uma nova geração de medicamentos. Esses medicamentos se encontram em fase de teste e são denominados peptídeos anticâncer e podem ser utilizados no tratamento para remoção de tumores” explica.

De acordo com o pesquisador, o medicamento será capaz de alertar o sistema imunológico do paciente sobre o ponto específico onde está localizado o tumor. “Em resposta ao nosso tratamento, o sistema imunológico do paciente passa a reconhecer aquele tumor como algo maligno, essa é uma grande diferença dos medicamentos que já se encontram no mercado. O próprio sistema imunológico começa a reconhecer e atacar o tumor”, indica.

Segundo Oliveira, a Oncolytic tem parceiros na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do ABC. “Contamos com uma rede especialistas que desenham essas moléculas para que elas sejam capazes de atingir o objetivo da nossa proposta”, pontua.

A proposta é finalizar os testes do medicamento e patentear a proposta, para no futuro exportá-la a outros países. “Sabemos que as pesquisas relacionadas ao câncer possui proporções mundiais, ou seja, com o desenvolvimento desse medicamento aqui em Mato Grosso do Sul nós esperamos contribuir com a qualidade de vida de pacientes que estão em tratamento de câncer, não só aqui no Estado, mas podemos extrapolar nossas barreiras a nível de Brasil e a nível de mundo”, acredita.

Centelha MS

O Centelha é uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundect e Finep com o objetivo de selecionar ideias inovadoras de startups e empresas iniciantes do Estado. Em Mato Grosso do Sul, 30 empresas foram contempladas com investimentos de até R$ 60 mil reais.

Naiane Mesquita, Fundect

Foto: Fundect